Creme coloranti viso, cosa sono e quando si usano: il trucco che cambierà la tua routine di bellezza

Chi è in cerca di un modo veloce e semplice per uniformare l’incarnato, dando luminosità al viso senza usare il fondotinta, potrebbe trovare la soluzione nelle creme colorati del viso. Si tratta di un prodotto versatile, che compie una vera e propria rivoluzione nel mondo del make-up e della skincare combinando la leggera copertura colorata al potere idratante tipico delle creme.

Se desideri un look luminoso e naturale, scopri di più sulle creme coloranti viso, cosa sono e quando si usano. È il trucco che cambierà la tua routine di bellezza.

Creme coloranti viso: cosa sono e quando si usano le creme colorate viso al posto del fondotinta

Le creme coloranti per il viso sono dei prodotti cosmetici che – come anticipato – riescono a combinare l’azione di una crema idratante con quella colorante. Si tratta di un ottimo modo per uniformare l’incarnato senza utilizzare il fondotinta, che appesantisce ulteriormente la pelle. Generalmente, si tratta di creme con una formula fresca e leggera, che consente una copertura naturale e una pelle che respira. Uno dei più importanti motivi per cui si usa questo tipo di creme è proprio quello di sostituire il tradizionale fondotinta, con qualcosa di versatile e leggero.

Dalla texture idratante e morbida, queste creme possono essere utilizzate quotidianamente. Si possono usare anche come base per il trucco, così da dare un effetto luminoso, naturale e sano alla pelle. Sono creme che si possono adattare perfettamente a diversi tipi di pelle, dalla pelle grassa alla pelle secca. La loro consistenza fluida uniforma l’incarnato, senza appesantire la pelle.

La migliore crema colorata viso illuminante e antirughe: La Roche-Posay Effaclar DUO (+)

In commercio, esistono diversi tipi di creme colorate per il viso. La migliore crema colorata viso illuminante e antirughe è La Roche-Posay Effaclar DUO (+). Si tratta di un correttore unificante colorato, perfetto contro le imperfezioni della pelle. Il suo effetto è anche anti-acne, oltre a offrire idratazione, contrastare il rossore e garantire un aspetto uniforme.

Grazie alla presenza di zico, opacizza la pelle. È in grado di mantenere la pelle idratata tutto il giorno, ridurre l’eccessiva produzione di sebo, lenire la pelle, ridurre il rossore, uniformare il tono della pelle e contribuire al rilassamento dei pori, così come al loro restringimento. Questa va applicata sulla pelle pulita e asciutta. La crema colorata per il viso è l’alleata perfetta per chi desidera una pelle sana e perfetta. Scopri anche le creme corpo profumate più irresistibili e le migliori creme per il contorno occhi.