Creme antirughe, allarme degli esperti: “Efficaci solo se hanno questi ingredienti”

Prendersi cura della propria pelle è importantissimo per ragioni diverse da non sottovalutare: per evitare un invecchiamento precoce, per contrastare la comparsa di macchie e rughe, per avere una pelle sempre più giovane, liscia e morbida e così via. La skincare quotidiana gioca un ruolo fondamentale per la cura della pelle, che sia del viso o del corpo, ecco perché è importante stabilire una beauty routine in base alle proprie esigenze.

Le creme idratanti sono uno dei prodotti più utilizzati e ricercati a partire da una determinata fascia di età. In realtà, chi desidera ottenere dei risultati soddisfacenti, deve innanzitutto scegliere un prodotto di qualità, dopodiché abbinarlo ad altri prodotti da applicare sul viso come sieri e contorni occhi efficaci. Anche lo stile di vita può influire molto sulla cura della pelle, quindi una sola crema potrebbe non essere abbastanza.

Superata una determinata fascia di età, quindi, è importante puntare a quelle creme definite “antirughe” poiché in grado di contrastare i segni dell’invecchiamento e aiutare la pelle ad essere più luminosa e idratata. Questa tipologia di crema va ad agire con un determinato scopo, quindi utilizzarla sin da giovane potrebbe non essere idoneo. Come scegliere le creme antirughe secondo gli esperti del settore? Non basta la dicitura sulla confezione, è fondamentale soffermarsi sull’INCI, ovvero sulla lista degli ingredienti del prodotto. Ecco quali sono gli ingredienti che non dovrebbero mai mancare!

Gli ingredienti che non devono mancare all’interno di una crema antirughe

Innanzitutto per contrastare l’invecchiamento è importantissimo proteggersi dai raggi solari, quindi ogni mattina applica la crema solare come ultimo step della tua skincare. Dopodiché potresti individuare una crema antirughe da giorno e una da notte.

Gli ingredienti che non devono mai mancare all’interno di una crema antirughe – Pourfemme.it

Scegli un prodotto di qualità, devi sapere che una buona crema antirughe potrebbe avere un costo abbastanza elevato. Una crema per essere efficace come antiage dovrebbe contenere l’acido ialuronico, un idratante fondamentale per la pelle del viso oppure il collagene, sostanza che permette di avere una pelle del viso più compatta.

Altri ingredienti che non dovrebbero mancare sono il retinolo, la vitamina C e la niacinamide, tutti potenti antiossidanti in grado di proteggere la pelle e contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Anche la caffeina è importante nelle creme antirughe, questo perché agisce come stimolante. Altri ingredienti importanti sono i peptidi e pentapeptidi, ideali per contrastare le rughe.

Ora che sai come scegliere la crema antirughe, non ti resta che trovare la migliore in base alle tue esigenze e al tuo budget!