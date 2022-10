Creme alla vitamina C, le imperdibili per una pelle ultra luminosa

Il più grande segreto di bellezza che possa porre istantaneo -o quasi- rimedio ad una pelle messa in ginocchio dallo stress, all’apparenza spenta e disidratata? La risposta risiede in un’ottima crema viso, che vanti i benefici della vitamina C: tale straordinario nutriente (presente in natura all’interno di diversi alimenti quali arancia, melone, mango, lamponi, mirtilli e ancora uva e kiwi) svolge una forte azione antiossidante ed è per questo spesso inserito nella formulazione di prodotti cosmetici antirughe e schiarenti, che abbiano come intento quello di donare alla pelle luminosità stimolandone allo stesso tempo la produzione di collagene. Vediamo a quali creme fare spazio nella propria skincare routine!

Freshly: Bloom Orchid Face Cream

Foto Pinterest | Freshly Makeup

Solo qualche goccia di questa nuova arrivata in casa Freshly basterà a prevenire ed attenuare al contempo i segni dell’invecchiamento cutaneo e, insieme a loro, la visibilità di macchie scure. L’idratazione della pelle è mantenuta attiva per un tempo pari a 24 ore, mentre il complesso di ingredienti naturali che compongono la crema concorre a ridurre eventuali rossori restituendo rinnovata luminosità.

The Ordinary: Vitamin C Suspension 30% in Silicone

Foto Instagram @theordinary

Dalle sembianze di una vera e propria crema, Vitamin C Suspension 30% in Silicone è un autentico concentrato di pura vitamina C: questa offre un’efficace azione antiossidante, schiarendo antiestetici segni ed uniformando l’incarnato mentre ne riduce i segni dell’invecchiamento. La sua consistenza leggera si assorbe rabidamente per lasciare la pelle fresca, vellutata e naturalmente radiosa

Olehenriksen: C Rush Brightening Double Crème

Foto Instagram @olehenriksen

La texture è quella di una crema gel illuminante: ricca di vitamina C, la C Rush Brightening Double Crème idrata a fondo il viso attenuando l’aspetto di segni di espressione e rughe. Una valida soluzione per un incarnato spento, che presenta secchezza e classici effetti dello stress. Non la classica crema idratante, insomma, la cui colorazione aranciata regala un istantaneo boost di idratazione mista a luminosità, creando la corretta base ad accogliere il make-up.