Cotton fioc, perché sono considerati pericolosi? Attenti a questi pericoli

Nel vasto mondo degli oggetti di uso quotidiano, i cotton fioc sono una presenza quasi ubiquitaria. Tuttavia, dietro la loro apparente innocuità, si nascondono una serie di motivi per cui gli esperti consigliano fortemente di evitarne l’uso

Mentre oggi i cotton fioc sono utilizzati per comunemente per una varietà di scopi, sono stati inventati relativamente di recente. Furono creati per la prima volta nel 1923 da Leo Gerstenzang. Inizialmente furono chiamati Q-tips che sta per quality tips ovvero punte di qualità. Oltre alla pulizia dell’orecchio sono ampiamente utilizzati nella cosmesi per applicazioni del trucco, sfumature e rimozione.

I medici otorino-laringoiatri guardano con preoccupazione l’uso dei cotton fioc per la pulizia dell’orecchio. Il motivo principale è l’igiene. Questi piccoli bastoncini, se utilizzati per la pulizia del padiglione auricolare, possono rilasciare batteri all’interno dell’orecchio e persino tracce di cotone che potrebbero causare infezioni. Inoltre, esiste il rischio, soprattutto tra i più giovani, di spingere il bastoncino troppo profondamente nell’orecchio causando danni al timpano.

C’è inoltre un lato oscuro ancora più ampio nell’uso dei cotton fioc: il loro impatto sull’ambiente. Questi bastoncini, composti da plastica e cotone, sono diventati oggetto di preoccupazione ambientale. Anche se ora esistono versioni biodegradabili, i cotton fioc possono persistere nell’ambiente come rifiuti per un periodo sosprendentemente lungo. Questo rappresenta una minaccia sia per l’ecosistema sia per l’uomo.

Il potere inquinante dei cotton fioc

La plastica è notoriamente inquinante ma anche il cotone trattato chimicamente può contribuire all’inquinamento ambientale. Il modo in cui vengono smaltiti è altrettanto importante quanto il loro materiale di base. Uno dei comportamenti più dannosi è gettarli nel water dopo l’uso. I cotton fioc possono facilmente attraversare i filtri a maglie larghe dei sistemi di trattamento delle acque e finire direttamente in mare e oceano. Ciò rappresenta un grave problema per la fauna marina.

Pesci e altre creature marine potrebbero ingerire involontariamente questi bastoncini causando danni irreparabili alla loro salute. le spiagge sono esenti da questo problema. Spesso si possono trovare cotton fioc abbandonati sulla sabbia, creando non solo un impatto visivo sgradevole ma anche un rischio per la fauna locale. Questo comportamento danneggia il paesaggio e contribuisce all’inquinamento delle coste.

Pertanto, sebbene i cotton fioc sembrino oggetti banali, nascondono una serie di rischi per la salute umana e un impatto significativo sull’ambiente. E’ importante diventare consapevoli dei potenziali danni e adottare pratiche più responsabili nella loro gestione e smaltimento.

Evitare di gettarli nel water e creare alternative sostenibili può contribuire a preservare la bellezza del nostro pianeta e a proteggere la vita marina che dipende da esso.