Carnevale, i costumi di tendenza che i bambini vorranno indossare

Manca sempre meno al Carnevale, una delle feste più amate dai bambini. Durante quel periodo è possibile immedesimarsi in tantissimi altri personaggi e tirare fuori la propria creatività e fantasia, ecco perché i costumi di Carnevale scelti dai piccoli di casa nascondono sempre un significato più profondo.

I bambini, specialmente quelli della scuola primaria, amano viaggiare con la fantasia, e potere per una volta trasformarsi in qualcuno che amano o che desidererebbero essere, come un supereroe o una principessa, significa tanto per loro.

Quali sono, però, i personaggi di tendenza più ricercati per questo 2025 come costumi di Carnevale? Ecco alcune idee sia per i maschietti che per le femminucce!

Costumi di carnevale per bambini, i personaggi di tendenza

Un grande tuffo nel passato con i personaggi di tendenza per Carnevale 2025, sono tanti i brand e le aziende che hanno deciso di proporre per quest’anno dei personaggi che non passano mai di moda.

Super Mario Bros

L’iconico idraulico di origine italoamericane indossa una salopette blu, una maglietta rossa e un berretto rosso con una grande lettera M di colore bianca, è uno dei personaggi più amati di sempre e ancora oggi bambini di tutte le età non possono che amarlo!

Joker

Anche se sembrerebbe essere un costume più adatto da sfoggiare ad Halloween, anche a Carnevale lo vediamo come protagonista dei costumi più in voga da sfoggiare. Stiamo parlando di Joker, perfetto per quei bambini dai 8 – 9 anni che preferiscono osare un po’ di più anche con il make up.

Per realizzare il costume fai da te basta davvero poco: dovrai truccare il bimbo ispirandoti al personaggio e rimediare dei pantaloni e una giacca entrambi sul viola. In alternativa, trovi sempre il costume completo online o nei negozi specializzati in articoli di questo tipo!

Costumi di carnevale per bambine, i personaggi più amati del momento

Le principesse sicuramente sono molto richieste dalle bambine di tutte le età, ma per quest’anno i personaggi di tendenza sembrerebbero essere proprio loro…

Hermione di Harry Potter

Anche se Harry Potter sembrerebbe appartenere a un’altra generazione, genitori con la passione della saga più famosa al mondo sono riusciti a trasmettere ai propri figli l’amore per la magia di Hogwarts.

Ecco perché Hermione, e in realtà anche tutti gli altri protagonisti, è una delle maschere più ricercate per Carnevale. Ogni anno è possibile trovare costumi dei personaggi di Harry Potter, ed Hermione è senza dubbio il personaggio più ricercato dalle bambine della scuola primaria.

Sentirsi mago per un giorno, d’altronde, è davvero magnifico!

Mary Poppins

Un evergreen che non passa mai di moda, nonostante il suo debutto risale al 1964, è ancora oggi un personaggio molto conosciuto e soprattutto molto amato.