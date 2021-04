Belen Rodriguez, in attesa della sua bambina, è volata alle Maldive e si sta godendo qualche giorno di vacanza, col compagno Antonino Spinalbese.

Mentre si gode la sabbia e il sole, Belen ha postato su Instagram alcuni scatti, realizzati proprio da Antonino, che la ritraggono mentre indossa dei fantastici bikini, col pancione in bella mostra, sulla sabbia e tra le acque limpide.

Belen Rodriguez indossa dei bikini che esaltano le sue nuove forme

Belen si è recata alle Maldive anche per lavoro: la showgirl infatti sta facendo uno shooting per la linea di costumi da bagno che ha lanciato insieme a sua sorella Cecilia e colto l’occasione per condividere alcuni scatti con i suoi follower.

In questa foto la vediamo adagiata sul bagnasciuga, mentre indossa un fantastico bikini color verde acido, che enfatizza alla perfezione le forme della gravidanza e il pancione del sesto mese.

In questa foto invece (sempre scattata dal compagno di Belen, Antonio Spinalbese, che ha la passione per la fotografia) la showgirl indossa un favoloso bikini dai dettagli arancio fluo, che evidenzia a mette in risalto la perfetta abbronzatura dorata della showgirl.

Negli scatti postati sui social Belen Rodriguez sembra proprio una vera sirena, che emerge sinuosa e seducente dall’acqua, suo elemento naturale.

Belen è immersa nell’acqua fin quasi al seno e si lascia coccolare dai raggi del sole, che illuminano un fantastico bikini con fantasia pitonata, sempre sui toni del verde acido.

Sui social è scoppiata la bufera

Le foto postate da Belen però non sono piaciute proprio a tutti. Sui social infatti è scoppiata la bufera e alcuni follower sono insorti contro la coppia, definendo il loro soggiorno nel resort di extra lusso (i prezzi per una notte arrivano a più di mille euro)“uno sfregio a chi fa i conti con la pandemia”.

Critiche alle quali la stessa Belen ha risposto: “Le regole non le facciamo noi, se ci fanno partire un motivo ci sarà”.