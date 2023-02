Creare un costume di Carnevale da fata fai da te è più semplice di quanto si possa credere. In vendita, è possibile trovare moltissime maschere e costumi di Carnevale da fata, come anche di tanti altri personaggi, ma l’idea di riuscire a realizzare un costume di Carnevale da soli è molto bello.

Per tutti gli amanti del fai da te, ci sono tantissime idee di maschere di carnevale fatte in casa, con un po’ di pazienza, ci si può mascherare senza spendere soldi, realizzando dei costumi di Carnevale originali ed economici con le vostre stesse mani.

Tra le idee più belle per il vestito da fatina, si può pensare al costume da Trilly, oppure alla fata turchina o ancora alla fata dei boschi. Con qualche consiglio e trucco per creare vestiti di Carnevale fai da te, in poco tempo si può realizzare il vestito ideale.

Costume di Carnevale da fata: l’abbigliamento

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ itsclaudiag.com

Un costume di Carnevale è composto non solo dalla scelta dell’abito o dalla sua creazione, ma anche da accessori, trucco e acconciatura, che lo rendono perfetto.

Il primo passo per la creazione di un vestito da fata fai da te è quello di capire che fata volete essere: Turchina, Campanellino o, magari, una bellissima fata dei boschi.

Una volta deciso il vestito da fatina che desiderate creare, date uno sguardo al vostro armadio, alla ricerca di ciò che potrebbe servirvi per realizzare il costume:

1 abito o 1 maglia e 1 gonna del colore che preferite;

1 paio di collant color carne;

1 paio di stivali o ballerine del colore del costume o nere;

1 paio di ali;

1 bacchetta magica.

Una volta chiarite le idee su quello che dovrete creare, potrete procedere con la lavorazione vera e propria. Ciò che è certo è che la caratteristica di una fata sono le ali e la bacchetta magica: per il resto, infatti, potrete decidere il colore di abiti, capelli e il make up più adatto a ricreare il look della fata che avete scelto.

Costume di Carnevale da fata: il vestito

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ kaetlen

La realizzazione del vestito da fata è abbastanza facile: basterà, infatti indossare un abito semplice del colore che preferite, oppure indossare una maglia e realizzare una gonna in tulle. Per realizzare quest’ultima, vi serviranno i seguenti elementi:

9 metri di tulle del colore che preferite;

2 metri di elastico largo, del colore abbinato a quello del tulle;

Forbici;

Macchina da cucire;

Spilli.

Il procedimento non è complicato. Ecco i passaggi da seguire per crearlo:

Prendete le misure della vostra vita e, poi, anche quelle dalla vita in giù fino a raggiungere l’altezza desiderata; Tagliate le strisce di tulle da unire per formare la gonna; L’elastico dovrà avere un’altezza di circa 1,30 centimetri, mentre la lunghezza dovrà essere 10 centimetri più corta della misura della vita; Unite le estremità dell’elastico, utilizzando la macchina da cucire; Passate i punti 2-3 volte, per rafforzarli; Provate l’elastico per vedere se questo stringe o meno; Una volta fatto ciò, applicate l’elastico al tulle, cucendo le due estremità nel punto che si trova appena sotto l’elastico; Ripetete il lavoro, ovviamente, per tutte le strisce di tulle, finendo la circonferenza intera dell’elastico.

Se volete interpretare la classica Fata Turchina, basterà optare per un abito celeste o azzurro, da abbellire con brillantini e glitter e decorare come più vi piace; se volete un costume da Trilly o Campanellino, scegliete un color verde chiaro; in entrambi i casi potete sostituire il vestito con una maglietta e una gonna del colore adatto, prediligendo un verde più scuro se volete realizzare un costume di Carnevale da fata dei boschi.

Costume di Carnevale da fata: le decorazioni

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ chi

Per personalizzare al massimo il vostro vestito di Carnevale da Trilly, Fata Turchina o fata dei boschi, potreste decidere di applicare dei brillantini ai vari capi di abbigliamento: ciò, infatti, renderà il tutto ancora più magico. Ecco di cosa avrete bisogno:

Colla per tessuti;

Brillantini;

Lacca per capelli.

Fissare i brillantini sui vestiti è un procedimento veloce e facile. Ecco come fare:

Stendete i brillantini sull’indumento in questione; Coprite i brillantini e il capo con un velo di lacca; Fate asciugare.

La lacca contiene dei collanti che aiutano i brillantini a mantenersi sulla stoffa più a lungo. Ricordate, inoltre, di mantenere una giusta distanza durante l’uso della bomboletta, ovvero 20-30 centimetri circa.

In alternativa, potreste utilizzare della colla a caldo, maggiormente resistente e duratura:

Diluite la colla; Stendete un velo di colla sul tessuto; Cospargete i brillantini; Attendete 24 ore; Applicate un secondo strato di colla; Fate asciugare per un altro giorno.

Potreste, inoltre, decidere di cucire delle perline sul tulle, semplicemente cucendole con ago e filo sul tessuto scelto.

Costume di Carnevale da fata: gli accessori

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ etsy.com

Per diventare una vera e propria fatina, gli accessori giocano un ruolo fondamentale. Potrebbe, infatti, mai mancare una bacchetta magica? Ovviamente no. Ecco cosa serve:

1 bastoncino di legno o di plastica;

1 cartoncino del colore che avete scelto per il costume;

Forbici;

Matita;

Glitter;

Colla a caldo.

Ecco il procedimento per realizzarla:

Disegnate una stella sul cartoncino; Ritagliate la stella; Incollate i glitter sulla stella con della colla a caldo; Incollate la stella al bastoncino; Fate asciugare.

Altro elemento che non può mancare sono le ali. Basterà mettere insieme i seguenti materiali:

2 grucce appendiabiti di metallo;

Glitter;

Nastro adesivo;

Nastro di stoffa;

Forbici;

Pinze;

Collant del colore del costume.

Il procedimento per delle ali fai da te:

Raddrizzate il gancio delle grucce, aiutandovi con un paio di pinze; Piegatele, in modo da ottenere la forma desiderata; Unite le due sagome ottenute con del nastro adesivo; Tagliate i collant, in modo da infilare al loro interno un’ala per gamba; Avvolgete bene il collant su ogni ala; Fissate con un nodo nel punto centrale; Tagliate due pezzi di nastro di stoffa, in base alla dimensione delle spalle; Fissate il nastro di stoffa al centro delle ali per formate delle bretelle.

Come per il vestito da fata fai da te, potrete decorare con i glitter anche le ali. Ovviamente, per completare la vostra maschera di Carnevale, non dovranno mancare le classiche ballerine o degli stivaletti che dovranno intonarsi all’abito o, al massimo, essere neri.

Se scegliete di realizzare un costume di Carnevale da Trilly, la famosa fatina di Peter Pan, non dimenticate di arricchire l’abito attaccando alle vostre ballerine, meglio se verdi o di colore chiaro, un grande pon pon bianco, che potrete creare con il fai da te usando dei batuffoli di cotone o della stoffa bianca.

Costume di Carnevale da fata: l’acconciatura

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ tinkerbell

Per impreziosire quello che è da considerare uno dei vestiti di Carnevale più magici, è importante non tralasciare i capelli: potete raccoglierli in uno chignon oppure tenerli sciolti e adornarli con fasce, cerchietti. Una volta realizzata la pettinatura che vi dona di più, potrete arricchire di stelline, foglie e fiori finti la vostra acconciatura. Se desiderate, poi, dare al vostro hairstyle un tocco di magia, potreste colorare i capelli usando gli appositi spray colorati facilmente reperibili nel periodo di Carnevale.

Se cercate un’alternativa casalinga per un vero costume di Carnevale fai da te, decorate i capelli usando i gessetti colorati.

Ecco cosa vi servirà:

Gessetti colorati friabili, che siano privi di oli;

1 flacone con vaporizzatore e acqua;

Guanti usa e getta;

Lacca;

1 asciugamano scuro.

Ecco come procedere per colorare i capelli:

Lavate i capelli; Spazzolateli; Dividete i capelli in ciocche da arrotolare su se stesse, coprendo le spalle con un asciugamano scuro; Vaporizzate dell’acqua sulle ciocche; Passate i gessetti in modo uniforme sulle ciocche; Spazzolate nuovamente i capelli; Attendete che i capelli si asciughino; Applicate della lacca.

Qualche semplice passaggio e i vostri capelli per Carnevale saranno pronti.

Costume di Carnevale da fata: il trucco

Costume di Carnevale da fata fai da te – Foto Pinterest/ stylesoverdose.com

Non esistono costumi di Carnevale originali ed economici senza dei trucchi degni di nota: per completare il vostro costume, infatti, dovrete pensare anche al trucco da fata adatto. Vi basterà scegliere qualcosa di leggero come dell’ombretto brillantinato bianco, celeste o verde, un lucidalabbra chiaro, un filo di matita e di mascara per gli occhi e il gioco è fatto.

Se desiderate un make-up di Carnevale ancora più mirato, potete aggiungere qualche glitter a viso e braccia.