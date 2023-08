Cos’è e come funziona la dieta pre-menopausa: quali sono i benefici e come prepararla

Fare una dieta pre menopausa può essere particolarmente utile e può permettere di sentirsi meglio con se stesse in questa fase particolare della vita di una donna.

Accettare il tempo che passa può non essere semplice per tutti, donne e uomini e che sia, soprattutto perché si teme di non riuscire a essere scattanti quando si era giovani e di dover dimenticare alcune abitudini che erano ormai consolidate. A complicare questo stato d’animo può esserci anche la paura di non riconoscersi più nel proprio corpo, che può inevitabilmente cambiare.

Dai 50 anni in più, in modo particolare, il metabolismo tende a modificarsi ed è per questo che può variare anche la reazione del nostro organismo a cibi che si sono sempre assunti, anche con frequenza. Questo può spingere alcune donne a decidere di fare una dieta pre menopausa, una delle fasi della vita che molte temono.

Una dieta pre menopausa può essere utile

Il ciclo mestruale può essere doloroso per tante donne, al punto tale da risultare invalidante e condizionare la quotidianità. Tante possono essere addirittura costrette ad assentarsi anche per un paio di giorni dal lavoro a causa del malessere che possono avvertire, proprio per questo possono arrivare a guardare quasi con sollievo al momento in cui questo non ci sarà più.

Nonostante questo la menopausa viene guardata da alcune quasi come un segno della fine della giovinezza, oltre che come un momento in cui si vedrà il corpo cambiare a causa anche della crescita incontrollata dei chili. Si può comunque agire d’anticipo e iniziare una dieta pre menopausa, soluzione provvidenziale per sentirsi in pace con se stesse e accettarsi più facilmente.

Fortunatamente non sono richiesti grandisimi sacrifici, ma solo di dover equilibrare meglio gli alimenti. L’ideale sarebbe iniziarla intorno ai 45 anni, fase in cui l’organismo inizia a prepararsi anche a livello di variazioni ormonali, evidente anche con mestruazioni che tendono a diventare più irregolari.

L’importanza dell’equilibrio

Sentire parlare di dieta pre menopausa fa pensare alla necessità di dover rinunciare in via anche definitiva agli alimenti che si amano di più, ma questo non è in realtà necessario. E’ necessario esclusivamente rendere più vari ed equilibrati i pasti, in modo tale da dare al corpo tutto quello di cui ha bisogno.

Le ossa in questa fase della vita tendono a essere più delicate, proprio per questo non dovrebbero mai mancare calcio e vitamina D. Questi si possono ritrovare nei latticini, come latte e yogurt, oltre che nel pesce, come sardine e salmone. Si deve inoltre cercare di aiutare il cuore a essere più forte, obiettivo che può essere raggiunto con gli alimenti che sono ricchi di Omega 3, oltre che con gli acidi grassi. come i pesci grassi, i semi oleosi, ma anche frutta secca. Davvero utilissima, ma questo vale un po’ a tutte le età, è poi la frutta fresca.

Si dovrebbe infine agire anche per rafforzare il sistema immunitario, attraverso gli anti ossidanti, che rallentano il processo di invecchiamento. L’obiettivo può essere raggiunto assumendo cibi ricchi di fitoestrogeni come semi, legumi, ma anche tofu.

I medici potrebbero consigliare anche eventuali integratori contenenti alga spirulina, che aiuta a evitare che i chili possano depositarsi nei punti più critici per una donna.