Cose da sapere prima di lanciarsi con il paracadute, consigli e regole

E’ sicuramente una delle esperienze più adrenaliniche che esista, è opportuno però farlo in totale sicurezza.

Lanciarsi con il paracadute è una di quelle cose – che se si ha il coraggio di fare – regala un brivido unico, è un’esperienza sensazionale, che dà una carica di adrenalina davvero esilarante. Ma per farlo, è importante conoscere una serie di cose, come regole essenziali per la propria sicurezza e alcuni suggerimenti.

Tra le cose da conoscere prima di lanciarsi in paracadute, una è sicuramente l’abbigliamento indicato, come ad esempio indossare dei parchute pants che sono anche di grande tendenza, ma anche le scarpe adatte e altro. Scopriamo cosa si deve assolutamente sapere prima di lanciarsi con il paracadute.

Lanciarsi con il paracadute, tutto quello che si deve sapere

Per lanciarsi con il paracadute bisogna aver compiuto 18 anni, anche se in alcuni casi è possibile farlo già a 16 anni ma accompagnati da uno dei genitori. Non è richiesta alcuna esperienza specifica, il modo più facile è quello in tandem, dunque accompagnati da un istruttore, che ha tutta l’esperienza necessaria.

Non serve una visita medica, l’importante è non avere problemi di cuore, ortopedici o neuropatici, in presenza di determinate patologie, infatti, è sconsigliato lanciarsi in paracadute. Non è richiesta una particolare preparazione fisica, ma essere in forma sicuramente è un aiuto.

Un’altra cosa che si deve sapere è che non ci si può lanciare in paracadute se sono passate meno di 48 ore da un’immersione subacquea.

Quando si decida di lanciarsi in paracadute in tandem, generalmente la struttura presso cui si rivolge effettua una breve preparazione il giorno stesso del lancio, che avverrà con un istruttore qualificato. Ci si lancia a un’altezza non inferiore ai 2500 metri, ma è preferibile farlo ancora più in alto.

Per quanto riguarda l’abbigliamento indicato, se non si hanno gli specifici pantaloni non è un problema, poiché in tandem non si richiede nulla di particolare.

Si può indossare un jeans con scarpe da ginnastica e se si è in estate anche una t-shirt a maniche corte. Se si portano occhiali o lenti a contatto sarà bene informare l’istruttore che provvederà a consegnare degli occhiali indicati. Quando ci si lancia in tandem è praticamente l’istruttore a fare tutto, motivo per cui non ci si deve preoccupare praticamente di nulla e fare solo quello che viene detto da lui.