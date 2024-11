Malessere, il termine virale su Tik Tok ha un significato ben preciso

Se frequenti il social più amato dai giovani (e non solo), ovvero Tik Tok, ti sarà capitato di imbatterti in vari video in cui viene citato il termine “malessere“. Cosa significa e perché è diventato un trend?

I social, spesso e volentieri, possono essere un mezzo di comunicazione utile e talvolta anche molto potente. Per tale motivo sono nate le figure delle influencer, persone in grado di influenzare la loro community su determinati argomenti che possono variare dai consigli di bellezza all’importanza del seguire una vita quanto più possibile sostenibile.

Insomma, gli argomenti che si possono affrontare sui social sono infiniti, per tale motivo bisogna stare attenti a come poterli utilizzare al meglio.

I trend partono proprio dai social media, Tik Tok è sicuramente una delle piattaforme in cui nel giro di qualche istante è possibile imbattersi in trend più in voga del momento.

Tra le ragazze sta andando sempre più di moda utilizzare il termine “uomo malessere“, riferendosi ad un prototipo di ragazzo ben preciso. Non si tratta quindi solo di un modo di dire, essere attratte dal così definito “malessere” purtroppo rispecchia anche ciò che viene fatto nella realtà.

Perché il trend Tik Tok dell’uomo malessere potrebbe non essere poi così divertente

Non è solo un trend sul social network più famoso tra i giovani, essere attratte dall’uomo malessere, così definito dalle ragazze, sta diventando un vero e proprio obiettivo.

C’è chi ci ride sopra, chi utilizza questo termine in maniera molto superficiale e chi, invece, è realmente attratta da questo famoso malessere. Chi è esattamente l’uomo malessere e cosa significa?

Il trend su tik tok vede delle ragazze fare battute sul proprio uomo malessere, un modo per descrivere un ragazzo da cui sono attratte, e che spesso frequentano, con delle caratteristiche ben precise: muscoloso, tatuato, capelli alla moda e come outfit predilige tute e nuance total black.

Non riguarda solo il modo in cui appare e il suo stile, il termine descrive più che altro il suo atteggiamento: il famoso “cattivo ragazzo” dal fascino criminale possessivo, geloso, aggressivo, menefreghista e poco rispettoso nei confronti del partner, tutte caratteristiche molto vicine ad uomo narcisista.

Normalizzare questo tipo di relazione, in realtà, non ha nulla di divertente, anzi frequentare una persona che non sa cosa significhi il rispetto, potrebbe essere davvero pericoloso.