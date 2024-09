Cosa mettere nel ferro da stiro al posto dell’acqua distillata: va ancora meglio

Quando usi il ferro da stiro non hai per forza bisogno di avere l’acqua distillata. C’è un’alternativa che funziona anche meglio.

Tra i lavori di casa stirare è forse quello che richiede più attenzione per non rischiare di rovinare i vestiti. Occorre prestare attenzione alla temperatura del ferro da stiro, alla stabilità dell’asse che usiamo per appoggiarci e a fare il giusto movimento per non lasciare pieghe. Ma prima di iniziare c’è un dettaglio che potrebbe compromettere tutto, ovvero la mancanza di acqua distillata.

Tutti siamo abituati a comprare al supermercato quelle piccole taniche di plastica opaca da uno o due litri da tenere di scorta per il ferro da stiro. Non possiamo infatti usare quella del rubinetto a causa dell’alto contenuto di calcare e altri minerali, che danneggerebbe lo strumento creando dei depositi. Di contro però c’è il suo prezzo, dato che media una tanica da due litri costa 8 euro.

Inoltre alcuni test di recente hanno mostrato come non sia esattamente il prodotto migliore da usare per il ferro da stiro. L’acqua distillata infatti a lungo andare può danneggiare alcune componenti interne di questo apparecchio, tra cui la piastra. Per di più farla bollire crea un certo dispendio a livello di energia elettrica perché impiega diverso tempo a bollire.

Che liquido usare nel ferro da stiro

Per risparmiare sia a livello di tempo che di soldi esiste un’alternativa che permette di sfruttare l’acqua ad uso domestico. Come abbiamo visto il problema dell’acqua del rubinetto è l’alto contenuto di sali, ma non è nulla che non si possa risolvere. Installando un impianto di depurazione a osmosi inversa si può rimuovere dal liquido la maggior parte dei sali disciolti.

Che si dota di un sistema di questo tipo ricava un’acqua oligominerale di ottima qualità, quasi del tutto depurata dai microorganismi (99%) e con il 95% in meno di sali. Inoltre poiché l’osmosi inversa è un processo che si verifica sfruttando un meccanismo naturale non c’è il rischio che avvenga una contaminazione da sostanze chimiche.

Quest’acqua oltre che risultare leggera e adatta anche a chi ha problemi renali è perfetta anche per il ferro da stiro. Contiene pochissimi sali e a differenza delle acqua oligominerali in commercio è praticamente priva di microorganismi, di modo che risulta sicura per i vestiti. Per sicurezza conviene pulire un po’ più spesso il ferro da stiro in modo da evitare ristagni o accumuli di sali.

Si tratta di un’operazione semplice in cui si mescola un po’ di aceto bianco assieme a dell’acqua distillata e si fa scaldare all’interno del ferro da stiro. Dopo qualche minuto è sufficiente svuotarlo per riaverlo pronto all’uso.