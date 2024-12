Settimana bianca, tutto quello che devi assolutamente mettere in valigia

Quali sono le cose da mettere in valigia per una settimana in montagna in inverno? Ecco tutto ciò che non devi assolutamente dimenticare!

Le vacanze invernali sono finalmente arrivate, è giunta l’ora di staccare la spina e concedersi il meritato relax in famiglia. Hai prenotato una settimana in montagna, se è la tua prima volta probabilmente ti starai domandando cosa mettere in valigia.

In montagna le temperature ovviamente sono più basse e percepite in maniera diversa rispetto alla città, ecco perché è importante farsi trovare preparati e portare tutto il necessario da casa. Di seguito troverai innumerevoli consigli pratici per preparare la valigia prima della partenza.

Cosa mettere in valigia per una settimana in montagna? I consigli da non perdere

Innanzitutto è importante mettere nero su bianco una lista delle cose da portare, uno step che però va fatto almeno una, se non due settimane prima della partenza.

Se non organizzi con largo anticipo il necessario da portare in montagna, potresti ritrovarti ritrovarti a dover fare degli acquisti dell’ultimo minuto e rischiare di non trovare le taglie o ciò di cui hai bisogno.

Se stai andando una settimana in montagna sicuramente è per sciare o per fare delle ciaspolate in compagnia. Le strutture in montagna solitamente hanno anche una zona SPA in cui potersi rilassare e riscaldare dopo una mattinata sulla neve.

La cosiddetta settimana bianca è sicuramente una delle esperienze più belle da vivere almeno una volta nella vita.

Cosa non deve mancare in valigia? Innanzitutto è importante avere l’intimo tecnico, quindi rimedia dei pantaloni e una maglia che siano termici e mettili in valigia. Trattandosi di una settimana di vacanza ti suggeriamo di averne almeno due, sia di maglie che di pantaloni.

Non dovranno mancare assolutamente un berretto di lana e i guanti da neve, attenzione a non scegliere i classici guanti da città che rischiano di bagnarsi nel giro di poco. Anche la scelta della giacca è importante, opta per una giacca da neve o comunque un piumino che sia impermeabile e adatto alle basse temperature.

Da avere sempre con sé, specialmente durante la settimana bianca, un maglione di pile, capo d’abbigliamento super comodo e sopratutto molto più caldo rispetto ad un classico maglione.

Nello zaino non dovranno mancare gli occhiali da sole e la crema solare, quest’ultima infatti va usata durante tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. Non perdere i nostri consigli su come scegliere la crema solare in base alle proprie esigenze!

Specialmente in montagna bisogna sapere che le radiazioni UV sono molto intense, motivo per cui spesso chi trascorre le vacanze invernali in montagna torna sempre molto abbronzato sul viso.

Non dimenticare di portare con te delle scarpe comode da trekking e dei doposci, per evitare di ritrovarsi con i piedi bagnati o comunque freddi è importante avere con sé anche delle calzini termici.

Tutto il necessario ora è pronto per essere messo in valigia!