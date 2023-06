Mantenere una dieta sana ed equilibrata anche durante le vacanze estive è fondamentale per fare il pieno di energie e far sì che il corpo e mente lavorino meglio. Le alte temperature non aiutano affatto a sentirsi in forza, ecco perché ti consigliamo di iniziare la giornata al meglio con una colazione sostanziosa ma allo stesso tempo leggera. In che modo? Lo scopo sarà quello di sentirti sazia, avere forze e affrontare al meglio l’afoso caldo estivo, e l’alimentazione può assolutamente fare la differenza. Cosa mangiare a colazione in vacanza e sentirsi leggere? Ecco alcune idee da cui prendere spunto anche lontano da casa!

Colazione sana in vacanza: i consigli da seguire

Prima di tutto è importante essere consapevoli del fatto che bisogna vivere la vacanza con serenità e tranquillità. Non focalizzarti troppo su cosa devi e non devi mangiare, goditi le giornate di relax e divertimento e una volta rientrata a casa potrai riprendere in mano il tuo solito schema alimentare.

Il consiglio che gli esperti suggeriscono di seguire è quello di bilanciare al meglio i pasti, quindi mangiare senza problemi durante il giorno ma facendo il pieno di carboidrati, proteine, vitamine, fibre e chi più ne ha più ne metta.

Fai una colazione importante, che sia però digeribile, e non rinunciare al tuo snack di metà mattina o metà pomeriggio. Così facendo non arriverai ai pasti principali super affamata. Non scegliere tutte le mattine brioche e caffè, non ti sazierebbero e in più non ti darebbero quel senso di sazietà e di leggerezza allo stesso tempo. Fai una colazione carica di proteine, ricca di frutta fresca e di liquidi per idratare il corpo. Ecco alcune idee da cui prendere spunto per la tua colazione in vacanza!

Porridge d’avena con frutta fresca e secca

Il porridge è una delle ricette più sane e sfiziose da provare anche in vacanza. Che tu sia in hotel o in un appartamento, rimediare i fiocchi d’avena sarà semplicissimo. Riscaldali con un po’ di latte caldo o dell’acqua e il gioco è fatto. Prepara una ciotola con della frutta fresca e ricopri la superficie del tuo porridge. Infine, aggiungi anche della frutta secca. Ecco una colazione sana che ti sazierà e ti farà sentire allo stesso tempo leggera fino al momento dello snack!

Yogurt greco con muesli croccante e frutta fresca

La frutta fresca non deve mai mancare, quindi tagliala a fettine e aggiungila al tuo yogurt greco arricchito con muesli croccante. Sono degli ingredienti facilmente reperibili anche nei supermercati più piccoli. Solitamente sono anche degli alimenti presenti in hotel sul tavolo della colazione a buffet!

Smoothie con latte di avena e frutta

Un buon frullato è quello che ci vuole per iniziare al meglio la giornata. Frulla del latte di avena con della frutta fresca e accompagna il tuo smoothie con del pane di segale farcito con del burro di arachidi. Una colazione particolare ma sana e leggera! Prova a chiedere al personale dell’albergo se è possibile frullare la frutta, solitamente si può fare senza problemi. In alternativa, porta con te un mini frullatore da casa!

Pane tostato e formaggio fresco con miele

Concediti anche un buon cappuccino o in alternativa un centrifugato di frutta e verdura, accompagna il tutto con del pane tostato (o delle fette biscottate) farcito con formaggio fresco spalmabile e del miele.

Uova strapazzate, toast e centrifugato

Come accennato inizialmente, fare il pieno di proteine è importante. Quindi privilegia anche la colazione salata e preparati una bella porzione di uova strapazzate e toast! Una delle colazioni più sane e consigliate anche dai nutrizionisti. Non dimenticare di bere, quindi fai il pieno di liquidi con un centrifugato o una tazza di latte di avena freddo.

Crostata di marmellata e cappuccino

Punta anche sui dolci fatti in casa, come la crostata di marmellata fresca accompagnata da un cremoso cappuccino. Una colazione classica, quindi ti consigliamo di arricchire il tutto con una macedonia di frutta fresca e secca.

Con questi consigli la tua colazione sarà sana e leggera, ma allo stesso tempo sfiziosa e saziante! La vacanza sarà ancora più piacevole e serena se parti col piede giusto. Non dimenticare di avere sempre con te dell’acqua fresca e di berne almeno 2 litri al giorno.