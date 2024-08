Il mio cane è stato punto da un’ape, cosa devo fare?

Cosa succede se il cane viene punto da un’ape? Dopo quanto si gonfia? E soprattutto quanto dura il gonfiore? I quesiti e i dubbi potrebbero essere tanti, ecco perché bisogna farsi trovare preparati qualora il proprio cane venga punto da un’ape durante una passeggiata.

Nei mesi primaverili ed estivi è facile riscontrare animali come api e vespe, spesso inoltre attirano anche l’attenzione di Fido tanto da essere inseguite e catturate. Se l’ape viene catturata, però, per difendersi potrebbe pungere il tuo amico a quattro zampe. Cosa fare in questo caso? È pericoloso se il cane viene punto da un’ape?

Cane punto da ape, cosa bisogna fare?

Il pungiglione delle api potrebbe provocare un rigonfiamento della pelle non poco importante, bisogna quindi cercare di alleviare il problema nel caso in cui il cane venga punto specialmente nelle zone delicate come bocca e naso.

Le punture di api, in realtà, sembrerebbero essere più frequenti nella zona delle zampe, quindi se il tuo amico peloso viene colpito in quel punto potrebbe iniziare ad avere l’area più gonfia ed irritata.

Innanzitutto è importante capire bene se il pungiglione è da rimuovere, questo perché potrebbe essere rimasto conficcato nella zampa. Dopodiché è importante applicare del ghiaccio quanto prima così da sgonfiare la zona.

Se il gonfiore non diminuisce o addirittura sembra peggiorare, è importante sentire immediatamente un veterinario, il quale ti saprà consigliare la terapia migliore per la cura del tuo cane. Nel caso in cui venga punto in bocca o il cane mangia un’ape, bisogna prestare attenzione in quanto la puntura potrebbe bloccare le vie respiratorie.

Come capire se Fido è stato punto? Innanzitutto potrebbe diventare più irrequieto, quindi inizierebbe a mordersi la zona in cui è stato punto. Dopodiché potrebbe iniziare a tenere la zampa sollevata e ad avere una presenza eccessiva di bava alla bocca. Ovviamente la zona punta risulterà più gonfia, calda e rossa.

Come capire, invece, se il cane è allergico alla puntura di un’ape? Tra i sintomi non bisogna sottovalutare la debolezza, la difficoltà a respirare e il gonfiore attorno alla bocca, gola, collo e testa. Lo svenimento potrebbe rappresentare un sintomo di allergia. Se noti anche solo uno dei sintomi dell’allergia, porta immediatamente il tuo cane dal veterinario.

La durata della puntura di insetto può durare fino a 2 giorni, quindi è importante tenere monitorato il cane per le successive 48 ore ed evitare di spazzolare il suo pelo.