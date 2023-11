Cosa fare con le foglie d’alloro prima di andare a letto: niente tisane, questo è decisamente meglio

Il trucco con le foglie di alloro: l’utilizzo utilissimo prima di andare a letto, resterete piacevolmente sorpresi dal risultato!

Una pianta aromatica le cui origini risalirebbero ai tempi dell’Antica Grecia, l’alloro non è solamente impiegato come spezia in cucina ma ha tantissimi altri usi che non tutti conoscono. Gode infatti di numerosissime proprietà che lo rendono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo ed un rimedio casalingo davvero efficiente. Di fatti, l’alloro viene spesso impiegato in casa come repellente contro gli insetti.

O ancora, è utilizzato come rimedio per donare brillantezza e fissare il colore dei capi scuri. Insomma, si tratta sicuramente di un ingrediente multiuso di cui tutti non dovremmo fare a meno. Ma è senz’altro sorprendente l’utilizzo alternativo che vi sveliamo quest’oggi dell’alloro. Non per farci una tisana e nemmeno come rimedio contro gli insetti: ecco cosa fare con poche foglie di alloro prima di andare a dormire, il trucco è utilissimo!

Foglie di alloro, l’utilizzo alternativo che lascerà tutti a bocca aperta

E se vi dicessi che qualche foglia di alloro sarebbe il semplice rimedio per dormire meglio? Note per il loro effetto digestivo, ma non solo. Le foglie di alloro rappresentano un vero e proprio alleato per curare in toto il benessere del nostro organismo. Antiossidanti, antinfiammatorie, decongestionanti, le foglie di alloro sono un passe-partout. Un ingrediente naturale i cui benefici curativi sono noti ormai da secoli, e ancora oggi il suo impiego anche lontano dai fornelli continua a sorprendere. Ecco perché vogliamo consigliarvi di riporre qualche foglia di alloro direttamente sotto il cuscino prima di andare a letto. Il motivo?

L’alloro funge da antistress naturale che aiuta corpo e mente a rilassarsi e a cadere dolcemente fra le braccia di Morfeo. Questo trucco ci consente di dormire meglio e di sentirci al risveglio meno stanchi e più riposati. Agendo sul sistema nervoso, contribuisce a calmare le tensioni nervose, mirando a garantire un dolce riposo.

All’alloro si potrebbe unire qualche goccia di olio essenziale alla lavanda, per conciliare meglio il riposo e combattere eventuali disturbi del sonno. Al fine di sfruttare al meglio i benefici di questa pianta, il nostro consiglio è quello di tenere le foglie di alloro sotto il cuscino per tutta la notte, così da poterle sfruttare totalmente e potersi così garantire un perfetto sonno ristoratore senza più risvegli, senza disturbi del sonno e senza alcun fastidio. E tu conoscevi questo trucchetto?