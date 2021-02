Si avvicina la prima estrazione della nuova lotteria degli scontrini, prevista per il prossimo 11 marzo, quando verranno estratti i nomi dei primi vincitori. In palio per la prima estrazione ci sono 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Ma vediamo come funziona e come partecipare.

Come funziona la lotteria degli scontrini 2021

Il meccanismo è piuttosto semplice. Ogni volta che si effettua una spesa pari o superiore a 1 euro, utilizzando strumenti di pagamento elettronico, è sufficiente mostrare il codice lotteria all’esercente e chiederne l’abbinamento allo scontrino elettronico. Quest’ultimo verrà automaticamente tramesso al nuovo sistema lotteria.

Come iscriversi alla Lotteria

Partecipare alla lotteria è davvero semplice. Se sei maggiorenne e residente in Italia, procurati nella sezione Partecipa ora del sito ufficiale il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.

Un biglietto ogni euro speso

Una volta eseguito questo procedimento, lo scontrino elettronico regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: verrà emesso un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 100 euro avrai 100 biglietti virtuali, se ne spendi 30 avrai 30 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Quando sono le estrazioni

Giovedì 11 marzo inizieranno le estrazioni mensili che premiano gli acquisti senza contanti di febbraio, mentre le estrazioni settimanali partono da giugno. All’inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021.

Ricapitolando. Ogni settimana vengono estratti 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. Mentre ogni mese ci sono in palio 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Seguirà l’estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente. Ecco, il calendario delle estrazioni mensili:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre

Quali pagamenti sono validi per partecipare

Sono validi per la lotteria degli scontrini solo gli acquisti con denaro elettronico con alcune eccezioni: come alberghi e ristoranti, ma non musei, teatri, benzina, farmaci o altre spese scaricabili.

Mentre non consentono di partecipare alla lotteria: gli acquisti di importo inferiore a un euro, gli acquisti effettuati online, gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.