Coppie in vacanza, come prevenire litigi e tensioni: consigli da tenere a mente per godersi davvero compagnia e relax

Prima di partire per la vacanza insieme al partner, ecco alcuni consigli ‘salva coppie’ per evitare di litigare troppo.

Hai sempre sognato di goderti una bella vacanza insieme al tuo compagno ed ora che finalmente state programmando la partenza temi che possa andare tutto a rotoli a causa di discussioni? O magari viaggi con lui già da tempo, ma hai riscontrato che proprio in queste occasioni litigate più spesso? Se ti stai rispecchiando in queste situazioni, non c’è da stupirsi: trascorrere così tanto tempo insieme, in un luogo e con abitudini differenti da quelli di sempre può facilmente aumentare la probabilità che si generino malintesi e litigi anche piuttosto accesi.

Ed è un vero peccato, visto che una vacanza in compagnia del proprio amore dovrebbe essere tra le cose più piacevoli e rilassanti in assoluto. Per non precluderti questa gioia, sappi che adottando le giuste ‘strategie’ è possibile andare d’accordo o comunque evitare che da un piccolo dettaglio si scateni un putiferio.

Coppie, cosa sapere prima di andare in vacanza: le regole d’oro per evitare di litigare

Il primo consiglio potrebbe sembrare anche abbastanza ovvio, eppure non è scontato che si cada nell’errore di non scegliere la località ed il tipo di vacanza giusti per entrambi. Ciò logicamente potrebbe costituire il primo motivo di litigate destinate a compromettere tutto il viaggio, quindi occhio al momento di decidere. La volontà di venirsi incontro è fondamentale in questo frangente: lo sbaglio più grande sarebbe imporre le proprie preferenze o adeguarsi malvolentieri a quelle dell’altro.

Anche una volta giunti a destinazione è importante smussare gli angoli e trovare soluzioni che accontentino un po’ l’una e un po’ l’altro. Bisogna poi imparare a non trascinare le discussioni all’infinito e cercare di essere ‘sciolti’ quanto più possibile: siete sempre in vacanza, ricordatelo!

Una buona organizzazione delle cose che si vogliono fare (escursioni, serate, giornate in spiaggia, ecc.) è un’ottima cosa, ma tieni presente che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: un temporale improvviso, un bagaglio smarrito…sono cose che possono succedere, ma vietato dare in escandescenze o fare piagnistei. Se affrontati insieme con il sorriso e con un pizzico di ironia, anche questi ‘intoppi’ accresceranno la vostra complicità e faranno parte dei ricordi più teneri del viaggio.

Non dimenticatevi mai dell’importanza dei gesti affettuosi: anche se state insieme da molto, coccole, carezze e baci non devono mancare. La vacanza può essere un ottimo modo per tornare a quelle piccole attenzioni accantonate da un po’, vista la maggiore quantità di tempo a disposizione e i ritmi di vita più rilassanti.

Infine, due accorgimenti preziosi: utilizzate quanto meno possibile i cellulari e ognuno si ritagli un piccolo spazio della giornata solo per sé in modo da avere più cose da raccontarsi e rendere ancora più piacevole il tempo passato col partner.