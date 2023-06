Scegli la coppia che ti colpisce prima e scopri cosa cerchi in una relazione amorosa

Quali sono per te i valori più importanti per costruire una relazione? Scopri di cosa hai veramente bisogno rispondendo al test.

Una relazione sana e duratura si deve basare su alcuni valori condivisi, così da poter costruire un futuro assieme in cui vivere in serenità. Dando un’occhiata all’immagine qui sopra, hai adocchiato una tra le tre coppie che più ti ispira e che rappresenta al meglio come vorresti vivere la tua storia?

Se la risposta è sì, andando avanti nella lettura troverai gli esiti di questo test che ti indicheranno quello che stai veramente cercando nella tua vita di coppia. Ti informo che si tratta di una prova realizzata per passare qualche minuto di relax e che non si fonda su evidenze scientifiche.

I profili del test: ecco cosa desideri realmente in amore

Se la prima coppia è quella che ti piace di più significa che sei alla ricerca di una relazione passionale che sia in grado di donarti emozioni forti ogni singolo giorno. Non ti interessano delle storie superficiali, il vero amore è tutto quello che desideri.

Anche quando la tua storia sarà avviata da tempo, farai il possibile affinché rimanga quel sentimento prorompente che era presente all’inizio. Quello che desideri è una persona con cui poter chiacchierare di qualsiasi cosa e con cui poter condividere ciò che provi sia nei momenti migliori che in quelli peggiori.

Se invece hai scelto la seconda coppia significa che hai bisogno di trovare una persona di cui fidarti. In passato hai avuto proprio problemi relativi alla fiducia e hai vissuto le tue relazioni in balia della gelosia e di altri sentimenti negativi, per cui ora cerchi stabilità e tranquillità.

Hai bisogno di un partner con cui poter parlare delle tue difficoltà e da cui poter ricevere rispetto, ovviamente ricambiandolo. Non vuoi una persona immatura e con cui non si possa avere un dialogo, ma qualcuno con cui poter crescere assieme giorno dopo giorno.

Se invece ti ha attirato subito la terza coppia, allora tutto quello che cerchi è la sicurezza. Purtroppo la tua ultima relazione non è andata come speravi e per farla funzionare sei dovuta scendere a compromessi ingiusti. Non hai fretta di buttarti in una nuova avventura amorosa, perché prima vuoi essere sicura che tutto possa andare al meglio e che si tratti della persona giusta. Vuoi innamorarti completamente e ricevere indietro lo stesso sentimento con un partner che rimanga per sempre.