Coppie DINK: scopri se la tua è una coppia DINK e perché sempre più persone scelgono questo stile di vita

Non tutti sanno cosa sono le coppie DINK pur, magari, facendone parte. In costante aumento, queste famiglie hanno obiettivi diversi, da rispettare.

Le coppie DINK stanno diventando sempre di più, sebbene in molti non conoscano il significato di questo termine che sta a indicare uno stile di vita. Se non hai mai sentito parlare di DINK, non preoccuparti… sei nel posto giusto! Ormai, sono sempre di più le famiglie separate, divorziate, allargate e chi più ne ha più ne metta.

Negli ultimi anni, sono aumentate anche le famiglie DINK. Scopriamo insieme cosa sono le coppie DINK, se la tua è una coppia DINK e perché sempre più persone scelgono questo stile di vita.

Coppie DINK, la tua è una coppia DINK? Il significato

DINK è l’acronimo di Double Income, No Kids, ovvero “doppio stipendio, niente figli”. Ci si riferisce, per la precisione, a quelle coppie – famiglie, perché lo sono a tutti gli effetti – che decidono di non avere bambini. La diffusione del fenomeno è dovuta al modo di vivere, ovviamente diverso da quello di una famiglia tradizionale. Sono sempre di più le coppie in cui entrambi i partner lavorano, guadagnando due stipendi ma decidono di non avere figli “per il momento” o mai.

Si può trattare di coppie più o meno giovani, dalla carriera consolidata. Spesso, questa scelta viene compiuta per concentrarsi su obiettivi professionali, viaggi o per godere della propria libertà.

Perché sempre più persone stanno scegliendo questo stile di vita

Le ragioni per cui ci sono coppie che scelgono di vivere come DINK sono diverse. Ovviamente, hanno a che fare con le priorità della vita moderna. Principalmente, si tratta di voglia di libertà personale ed economica, potendosi dedicare appieno alle proprie passioni come i viaggi. Non ci sono spese legate alla genitorialità: crescere un figlio, infatti, richiede cifre considerevoli. Senza contare il tempo che viene sacrificato e le risorse che occorrono per la cura dei figli. Sono, inoltre, da tenere in considerazione le pressioni sociali che cercano di imporre alle coppie di diventare genitori: spesso, infatti, ci si dimentica che avere figli non è un obbligo, ma una scelta, qualcosa che deve essere desiderato.

In alcuni casi, quindi, non c’è il desiderio di averne; in altri, invece, impatta la situazione economica – i soldi possono non essere abbastanza per crescere dei figli – così come la difficoltà di trovare un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa. Pensiamo, poi, alle donne che spesso sono costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. In poche parole, le coppie DINK rappresentano una nuova generazione di famiglie che sceglie la libertà e il benessere personale per motivi diversi, assolutamente personali e che vanno rispettati. Scopri di più anche sull’intelligenza emotiva per un rapporto di coppia duraturo e come trovare il giusto equilibrio nella coppia.