Coppie a letto, la posizione in cui si dorme svela molto della relazione: a cosa fare attenzione

Sapevi che il modo in cui dormi ha letto con il tuo partner nasconde dei significati sulla vostra relazione? Ecco quali sono.

Dormire con il proprio partner è una delle sensazioni più belle dopo una giornata impegnativa e stancante.

Le coppie che vivono assieme ormai sono abituate a godersi questo momento, mentre quelle che sono ancora in case separate e che riescono a vedersi un paio di volte a settimana si godono questo momento al massimo, aspettando che arrivi la volta successiva. Ogni persona ha una posizione preferita per dormire e quelle che invece si prendono quando si è con un’altra persona sono diverse: è da queste che si può capire molto sul tipo di relazione che è presente nella coppia.

Il modo in cui si dorme dice più di quanto sembri

L’abbraccio è uno dei modi di dormire più romantici e dolci che ci siano ed è tipico delle fasi iniziali della relazione. In questo caso indica che tra i due sia presente una grande affinità, ma se si continua a dormire così alla lunga potrebbe essere indice di dipendenza. Chi dorme invece nella classica posizione a cucchiaio può stare tranquillo che la relazione sta andando a gonfie vele: questa posizione infatti indica da una parte una voglia sessuale e dall’altra il desiderio di protezione. Anche questa di solito è tipica delle fasi iniziali.

Se una copia invece dorme con la ragazza appoggiata alla spalla del partner, significa che è presente una passione molto profonda e che si tratta di una coppia stabile. Essendo non proprio comoda per dormire, è facile che venga lasciata perdere abbastanza infetta. Quando invece si dorme dandosi la schiena ma senza toccarsi significa che la coppia ha una grandissima affinità e che non ha bisogno di troppe coccole per dimostrare l’affetto reciproco. Nel caso in cui invece si dorma schiena contro schiena appoggiati, significa che si tratta di una coppia unita e al tempo stesso di persone indipendenti, per cui si sono raggiunti un ottimo equilibrio e stabilità.

Nel caso in cui invece il partner cerchi di farsi spazio e di invadere quello dell’altra persona, significa che dietro a questo atteggiamento c’è qualche problema nella coppia, in particolar modo di egoismo. Un’altra posizione che segnala che c’è qualcosa che non va e quando si cerca di abbracciare il partner senza riuscirci ed è un segnale poiché sta a significare che uno dei due vorrebbe ricevere molte più attenzioni di quelle che ha al momento.