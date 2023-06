Coppia, cos’è la sindrome di Rebecca e in che modo rischia di rovinare il rapporto

La sindrome di Rebecca è molto diffusa nelle coppie, anche se spesso non si conoscono le sue caratteristiche e i pericoli.

Capire di cosa si tratta e anche se ci sono atteggiamenti anomali è importante per evitare ripercussioni importanti che possono in qualche modo determinare problemi a lungo termine. Comportamenti che appaiono come normali, sia personali che del partner, a volte si rivelano patologici. Per questo è importante fare molta attenzione.

La sindrome di Rebecca è una gelosia di tipo ossessivo, sempre più pesante, che si manifesta come conseguenza in riferimento al passato di una persona. Un soggetto sviluppa un’eccessiva gelosia per la vita dell’altro, per quello che è stato e per avvenimenti relativi anche ad un periodo in cui non era assolutamente presente.

Sindrome di Rebecca: come si manifesta nella coppia

Viene definita anche come gelosia retroattiva e può sfociare in situazioni molto compromettenti. Si tratta di un atteggiamento totalmente infondato perché non è basato su un fatto attuale ma su qualcosa che la persona inizia a pensare o sospettare dell’altro. Questo processo è così insidioso da poter compromettere il rapporto. Quando si parla di gelosia ci si riferisce ad un sentimento che invade la dimensione psicologica, sociale e anche i rapporti umani.

Può essere presente in alcune fasi dell’amore, anche a tratti, ma la questione si fa preoccupante se comincia a diventare eccessiva e pericolosa. Durante il periodo di conquista questa è dettata sostanzialmente dagli ormoni, per un senso di appartenenza che la persona prova. Nel momento in cui però subentra un fattore psicologico, la paura di perdere l’altro, allora la situazione sfugge al controllo.

Ci sono diversi tipi di gelosia: quella materiale, dovuta alla paura di perdere qualcosa; quella romantica, legata al partner; quella sociale, che ha a che vedere con la paura dell’altro. Se il sentimento è sporadico e non compromette la coppia allora si tratta di qualcosa di abbastanza normale e comune. Il problema è quando questa inizia a corrodere la fiducia reciproca. Le caratteristiche della gelosia patologia sono:

Controllo nei confronti dell’altro;

Poca autostima;

Paura dell’abbandono;

Sospetti continui.

Nel caso della gelosia retroattiva è facile capire quali confini ha e quando sta diventando patologica. La persona crea nella sua mente una sorta di universo parallelo, iniziando a fare collegamenti con il presente che non esistono. Teme che il partner possa ritornare con il proprio ex (anche se sono passati anni), mitizza i rivali in amore anche se praticamente non ci sono, si arrabbia continuamente sospettando cose che non sono fondate. Le persone che ne soffrono possono arrivare anche a pensieri estremi. Il senso di inferiorità rischia di diventare perenne e portare a conseguenze gravi.