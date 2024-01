Coppette di pandoro con il mascarpone, ricetta per un tiramisù delle feste speciale

Con questa ricetta potete realizzare le coppette di pandoro con la crema di mascarpone molto golose, una specie di tiramisù natalizio.

Cremose e golose, queste coppette di pandoro con il mascarpone e il caffè sono dei buonissimi dessert che vi consentiranno di servire ai vostri ospiti il pandoro in modo originale e diverso dal solito. Si tratta di dolcini che ricordano un po’ il tiramisù, e che piaceranno a tutti coloro che amano i dolci al caffè.

Preparare queste coppe al pandoro e mascarpone è un gioco da ragazze, con pochissimi ingredienti potete realizzare i dessert per la cena in modo facile veloce. Vediamo di seguito come fare.

La ricetta della coppetta di pandoro con il mascarpone

Avete tante confezioni di pandoro che avete ricevuto in regalo a Natale e ora non sapete come smaltirle? Non temete, potete usare il pandoro in tanti modi per creare dei buonissimi dolci per tutta la famiglia. In poche mosse potrete realizzare dei dessert strepitosi ed evitare anche degli inutili sprechi in cucina!

Infatti tra tutte le ricette pe riciclare gli avanzi di Natale questa delle coppe di pandoro e mascarpone è tra le più veloci e apprezzate da tutti perché davanti a un dolce così goloso nessuno sa dire di no!

Ingredienti

2 fette di pandoro

2 uova

100 gr di zucchero

500 gr di mascarpone

4 tazzine di caffè espresso

cacao amaro in polvere qb

Procedimento

Ecco come fare le coppette di pandoro con il mascarpone: prima di tutto separate i tuorli dagli albumi delle uova mettendoli in ciotole diverse, quindi montate a neve fermissima gli albumi con le fruste elettriche. Poi montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. A questo punto potete aggiungere il mascarpone ai tuorli montati, mescolate il tutto con le fruste in modo che il composto sia omogeneo. Ora è arrivato il momento di incorporare gli albumi montati a neve fermissima, aggiungeteli alla crema al mascarpone a cucchiaiate, incorporandoli seguendo un movimento dal basso verso l’alto. A questo punto prendere le coppette, o i bicchierini, e sistemate sul fondo un pezzo di pandoro, bagnatelo con del caffè zuccherato, aggiungete la un po’ di crema al mascarpone, ponete altro pandoro, bagnatelo con un cucchiaio di caffè e unite altro mascarpone. Infine terminate con una spolverata di cacao amaro sulla crema. Le coppette sono pronte per essere servite in tavola.

La chef consiglia: potete creare diverse varianti di queste coppette di pandoro con il mascarpone, ad esempio sostituendo il caffè con della Nutella o altra crema spalmabile al pistacchio o alla mandorla, o anche con della frutta fresca come fragole o more.