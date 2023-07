“Coppettazione”, come funziona questo trattamento e quali sono gli obiettivi: tutto ciò che c’è da sapere

Il massaggio con le coppette è diventato un trattamento molto popolare, perché realmente efficace contro la cellulite, ma non solo.

Il trattamento di coppettazione sta spopolando nel nostro paese grazie alla sua efficacia, ma anche alla sua costante diffusione sui social. Questa in realtà è un’antica pratica cinese, che ha preso campo in diversi luoghi del mondo. In molti l’avranno già vista da qualche parte, ma in pochi sanno realmente di cosa si tratta e di come funziona.

In questo articolo parleremo dell’utilità del massaggio con coppettazione, del prezzo e in cosa consiste. Iniziamo col dirvi che la sua peculiarità è quella di poter ridurre in maniera significativa l’inestetismo della cellulite, con tutti i dolori annessi. Tuttavia, oltre che nelle zone in cui è presente l’inestetismo (braccia, gambe e glutei) è possibile utilizzarla anche in zone come la schiena, visto che è in grado di ridurre il dolore e l’infammiazione dei muscoli. Insomma, esiste un mondo sconosciuto dietro alla coppettazione, per questo motivo abbiamo deciso di approfondire l’argomento.

Come funziona la coppettazione

La coppettazione è il trattamento che viene effettuato per mezzo di un’apposita coppetta, adottando una tecnica cinese che permette di richiamare i muscoli sottostanti e allontanarli dagli strati di grasso in profondità. Delle volte affiancata all’agopuntura, è in grado di aiutare a combattere diversi disturbi quali dolore cronico, cellulite e infiammazioni in genere; questo grazie alla forte aspirazione che ha il potere di ridurre l’infiammazione e aumentare il flusso sanguigno.

Le coppette possono essere applicate in diverse zone del corpo come collo, viso e stomaco, anche se in queste, l’aspirazione dev’essere meno intensa. La coppettazione può essere svolta come trattamento in studio con un prezzo che si aggira tra i 50 e i 150 euro a seduta. In alternativa è possibile acquistare le coppette online: sul web ci sono diversi tutorial per effettuare il massaggio in autonomia.

Quali benefici si può ottenere con la coppettazione

Durante il trattamento è normale notare arrossamento (in alcuni casi un leggero gonfiore), soprattutto se questo viene fatto per la prima volta. Tuttavia, i benefici sono davvero molteplici. In primis è possibile ottenere un miglioramento della circolazione, favorendo così l’afflusso di sangue a muscoli, pelle e tessuti molli: riduzione da imfiammazione come per esempio da infortunio. Inoltre, la coppettazione è famosa per andare a contrastare la cellulite, migliorandone l’aspetto generale. In media, questa tecnica è in grado di facilitare la perdita di peso, sempre per lo stesso principio che le permette di tirare il grasso profondo in superficie.

Ottima alleata anche contro lo stress: il massaggio con coppettazione è in grado di aumentare la serotonina, un ormone collegato all’umore. In questo modo può migliorare la qualità del sonno, creandouno stato di rilassamento.