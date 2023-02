5 consigli pratici per non sbagliare quando si cerca casa

Quando si inizia a cercare casa, si apre una parentesi all’insegna dell’emozione. C’è chi, infatti, ambisce a questo traguardo per tanti anni e, nel momento in cui lo tocca con mano, raggiunge vette di incommensurabile felicità. I consigli per organizzare una casa saranno poi fondamentali, come quelli per risparmiare energia.

Attenzione, però: la ricerca dell’immobile da acquistare deve essere all’insegna dell’equilibrio perfetto fra testa e cuore. Se, giustamente, non si vogliono commettere errori, bisogna fare attenzione ad alcuni aspetti che stiamo per elencare nelle prossime righe di questo articolo.

Le distanze e i mezzi pubblici in città

Soprattutto se si cerca casa in una città diversa da quella in cui si è cresciuti, è cruciale studiare bene le peculiarità del centro urbano dove si ha intenzione di trasferirsi. Ciò vuol dire, per esempio, focalizzarsi sulla capillarità dei mezzi pubblici e sulle zone coperte e non coperte.

Questo dettaglio può incidere fortemente su aspetti come il traffico. Un esempio che si chiama spesso in causa è quello di Roma che, essendo immensa e avendo una rete metropolitana meno sviluppata rispetto ad altre città italiane, è molto trafficata.

Se si cerca casa nella Capitale, è fondamentale tenere conto molto bene delle distanze rispetto al proprio luogo di lavoro. Il rischio, mettendo in secondo piano questo aspetto, è quello di passare ore e ore nel traffico ogni giorno (il che è decisamente evitabile).

Ci sono siti e siti

I numeri parlano chiaro: gli italiani cercano casa sul web. Nel momento in cui si inizia il percorso per trovare l’immobile perfetto, però, è necessario mettersi nell’ottica che esistono siti e siti per quanto riguarda gli annunci.

Da quello postato da un privato sul Marketplace di Facebook, spesso, non si possono avere grandi garanzie di qualità e il motivo è molto semplice: alla base, c’è una persona che non ha conoscenze professionali in ambito immobiliare.

Molto meglio è focalizzarsi su portali verticali che, come il celebre Immobiliovunque.it, online dal 2018, propongono solo annunci selezionati da agenzie qualificate e serie attive in diverse città d’Italia.

Optando per fonti come questa, si ha non solo la certezza di trovarsi davanti a immobili selezionati tenendo conto di specifici criteri di qualità, ma pure la consapevolezza che, prima della redazione e della pubblicazione dell’annuncio, è stata eseguita una valutazione professionale della casa.

Il proprietario medio, infatti, soprattutto per ragioni emotive tende a sovrastimare il valore del proprio immobile. Con l’intervento degli esperti di una buona agenzia immobiliare, è possibile conciliare i suoi desideri con la necessità di aderire ai trend di mercato per quanto riguarda le quotazioni immobiliari.

Esamina i verbali delle assemblee di condominio

Sì, si tratta di un’operazione noiosa, ma non si può trascurare: se la casa che si ha intenzione di acquistare si trova in un contesto condominiale, è fondamentale prendersi del tempo per esaminare i verbali delle ultime assemblee.

Sono diversi i dettagli da controllare. Tra questi è possibile citare la presenza, tra gli inquilini, di persone che non pagano le spese. Inoltre, è bene informarsi sugli eventuali lavori previsti nei mesi e negli anni a venire.

Rifletti bene sui tuoi progetti di vita a lungo termine

Anche se per molte persone può essere difficile, quando si cerca casa è cruciale riflettere sui progetti di vita che si hanno a lungo termine. Si sta acquistando un immobile in una città che, nel giro di qualche anno, si abbandonerà per trasferirsi all’estero per fare carriera?

In questo caso, ci si orienterà verso una casa con caratteristiche diverse rispetto a quella che, invece, si acquisterebbe con l’idea di rimanerci anche negli anni della senilità.

In questo frangente, per esempio, è bene scegliere un immobile privo di barriere architettoniche come le scale a chiocciola.

Focus sul budget

Ultimo ma non meno rilevante argomento: il budget. Ne hai uno in mente per la casa dei tuoi sogni? Aggiungi il 10%. Si tratta, in media, della somma che, oltre al mutuo, si spende per gli oneri accessori.