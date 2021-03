Di solito progettiamo e decoriamo la nostra casa per adattarla al meglio a quello che è il nostro gusto e il nostro stile e quindi pulizie e faccende domestiche saranno dettate dai nostri gusti in campo di arredamento. Siamo costretti a spolverare almeno una volta a settimana scaffali e superfici e quindi ci tocca spostare puntualmente tutti quegli orpelli d’arredo che all’inizio, quando erano ancora esposti in negozio, tanto ci piacevano! Non sarebbe stato meglio ricevere dei consigli su quali mobili scegliere per rendere la casa pulizie-friendly?

Casa, consigli per l’arredamento

Ma cosa succederebbe se volessimo invertire il processo? Cosa accadrebbe se progettassimo e organizzassimo le nostre abitazioni in modo da renderle più facili da pulire? Se anche tu stai per comprare e arredare casa, e vorresti impiegare meno tempo per le faccende domestiche, ecco alcuni semplici consigli che dovresti adottare per migliorare e rendere più semplice la routine delle pulizie.

Quando arredi casa opta per mobili rialzati

Potrà sembrare una banalità, ma per poter pulire più agilmente è bene avere del mobilio rialzato. Quando acquisti divani, tavolini e, più in generale, tutti i tipi di mobili, orientati su quelli rialzati. In questo modo sarai in grado di passare facilmente l’aspirapolvere e spazzare.

Scegli un divano che sia durevole

Quando cerchi un divano facile da pulire, è il rivestimento a fare la differenza. La pelle è più facile da pulire, ma al contempo è anche molto delicata e col tempo finisce per usurarsi. Inoltre è off limits per chi ha dei gatti, che potrebbero trovare molto divertente farsi le unghie direttamente sul divano.

Se preferisci i divani in tessuto, cerca quelli con trattamento antimacchia. Oppure, meglio ancora, scegli un divano rivestito. Così potrai buttare direttamente in lavatrice il rivestimento, in modo da rinfrescarlo ogni volta che ne senti il bisogno.

Scegli la giusta finitura della vernice

Se hai animali domestici vivaci oppure dei bambini piccoli che amano scrivere e disegnare sui muri, evita le finiture con vernice opaca. Opta invece per una vernice liscia e brillante. Sulle superfici lucide infatti lo sporco si rimuove più facilmente.

No agli scaffali aperti

Gli scaffali aperti spopolano su Instagram. Se stai valutando l’acquisto sappi però che richiedono una spolverata extra. Per rendere più rapida la tua rutine di pulizie sono sicuramente meglio gli armadietti con le ante in vetro, che permettono di mettere in bella mostra i tuoi oggetti preferiti senza che questi prendano troppa polvere.

Evita i soprammobili

Ebbene sì, forse sentirai già la nonna che in lontananza si ribella, ma il modo più facile e veloce per per pulire casa è proprio quello di limitare il numero di soprammobili. No quindi a tutti gli oggetti decorativi che prendono polvere e che necessitano di essere puliti a giorni alterni. Se invece ami davvero troppo i ninnoli decorativi, allora sarà necessario scendere a compromessi!