Condilomi anali: attenzione a questo grosso rischio, i campanelli d’allarme che salvano la vita

I condilomi anali sono causati dal virus del papilloma virus (HPV) e si manifestano come escrescenze di colore carne o rosa intorno all’ano.

Un problema che non sempre si presenta con sintomi evidenti e può essere confuso con altre problematiche rimandando la visita. Un controllo specialistico eseguito rapidamente, invece, può evitare un peggioramento della situazione ristabilendo uno stato di benessere e migliorando la qualità di vita delle persone colpite.

I sintomi dei condilomi anali possono essere: prurito, bruciore, fastidio durante a peristalsi e l’evacuazione, sanguinamento e secrezioni. Tuttavia, in alcuni casi, i condilomi possono essere totalmente asintomatici perciò si consiglia un controllo periodico all’intestino, in particolare dopo i 50 anni.

Condilomi anali o verruche anali, quali sono le terapie

Un problema molto fastidioso che può peggiorare con il tempo soprattutto se si rimanda il problema per vergogna o timore. In realtà per la cura dei condilomi anali, ci sono diverse opzioni disponibili per eliminarli tornando a uno stato di benessere generale. La scelta delle terapie o interventi, deve essere sempre valutata dallo specialista dopo accurata visita e analisi della situazione specifica del paziente

Tra le diverse possibilità di risoluzione del problema ci sono i seguenti metodi:

, la proteina prodotta dal sistema immunitario a cui si attribuisce un ruolo fondamentale nella difesa dell’organismo contro le infezioni virali. Asportazione chirurgica, nei casi in cui le terapie farmacologiche non risultano essere sufficienti, può essere necessario rimuovere le verruche anali tramite l’escissione chirurgica, l’elettrocauterizzazione o la crioterapia.

Bisogna anche ricordare che la prevenzione dell’HPV e il conseguente sviluppo di condilomi anali, è possibile seguendo alcune misure di sicurezza molto semplici e alla portata di tutti. Tra questi troviamo:

utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali, soprattutto se occasionali,

eseguire il pap test e test di screening per il virus HPV con regolarità,

mantenere una regolare e attenta igiene personale, con particolare attenzione a una corretta pulizia dell’area anale,

evitare la condivisione di oggetti con altre persone che sono affette dal virus,

vaccino, non tutti sanno che esistono i vaccini per la prevenzione dell’infezione da HPV. Una valida protezione contro il rischio di contagio da ceppi di HPV che possono causare condilomi e alcune tipologie di cancro tra cui il cancro cervicale, anale e orofaringeo.

Si ricorda che solo il medico curante e lo specialista possono valutare la situazione, fare una diagnosi e stabilire una corretta cura dei condilomi anali e HPV. Rivolgersi con fiducia ai professionisti sanitari può salvare la vita al paziente ed evitare peggioramenti rischiosi per la salute della persona colpita.