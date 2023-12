Conchiglioni ripieni ricotta e spinaci, la ricetta sfiziosa per un primo della festa

Con la ricetta dei conchiglioni ripieni di ricotta e spinaci portate la festa in tavola! La preparazione è davvero molto semplice e il successo è assicurato.

Per arricchire il menu delle feste con un piatto spettacolare e gustosissimo noi vi suggeriamo di preparare i conchiglioni ripieni con spinaci e ricotta. Si tratta di un primo piatto di pasta al forno gratinata squisita, molto facile da realizzare, che piacerà a tutti i vostri ospiti.

Potete prepararla anche in anticipo, per poi passarla in forno per la cottura poco prima di servirla in tavola. Di certo è un modo originale per far gustare la pasta al forno in modo diverso dal solito, una ricetta perfette per le feste!

La ricetta dei conchiglioni ripieni ricotta e spinaci

Questo dei conchiglioni ripieni di ricotta e spinaci è un piatto semplice da realizzare ma molto sfizioso, ed è ideale per servire in tavola un piatto di pasta al forno particolare ma allo stesso tempo facile e veloce da sfornare.

Potete usare sia la ricotta di mucca che quella di pecora, o un mix delle due, a seconda dei vostri gusti e delle preferenze degli ospiti. E se volete osare potete aggiungere nel ripieno anche dei cubettini di pancetta affumicata.

Ingredienti

320 gr di conchiglioni

500 gr di spinaci

350 gr di ricotta asciutta

1 uovo

250 gr di polpa di pomodoro

1 pomodoro

1 spicchio di aglio

sale qb

pepe nero qb

50 gr di formaggio grattugiato + un po’ per spolverare

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Procedimento

Ecco come fare i conchiglioni ripieni con ricotta e spinaci. Prima di tutto ponete a cuocere gli spinaci puliti per una decina di minuti in una pentola antiaderente ampia, ponete un coperchio. Non occorre aggiungere acqua o condimenti perché perderanno umidità e si cuoceranno da soli, mescolate di tanto in tanto per evitare che si attacchino. Prelevate gli spinaci e metteteli in uno scolapasta, quando sono freddi strizzateli dall’acqua in eccesso e metteteli in una ciotola, tagliateli a pezzettini. Prendete una padella e versateci due cucchiai di olio e aggiungete l’aglio, fate insaporire poi unite la polpa di pomodoro, un pizzico di sale e di pepe e fate cuocere per circa venti minuti. Eliminate l’aglio. Nel frattempo lessate i conchiglioni in abbondante acqua salata, scolateli al dente e poneteli a testa in giù su di un canovaccio pulito, in modo che l’acqua in eccesso possa sgocciolare. Ora riprendete la ciotola con gli spinaci e aggiungete la ricotta e l’uovo, mescolate e unite anche il formaggio grattugiato. Regolate di sale e di pepe nero macinato al momento e date un’altra mescolata per amalgamare il tutto. Il ripieno è pronto. A questo punto ungete una pirofila con poco olio. Prendete ogni conchiglione e riempitelo con la farcitura di spinaci e ricotta. Potete usare una sacca da pasticcere o un cucchiaino. Sistemate ogni conchiglione nella pirofila, condite con il sugo di pomodoro, tagliate il pomodoro a spicchi e posizionateli tra i conchiglioni, per decorare il piatto. Terminate con una spolverata di formaggio grattugiato e cuocete i conchiglioni ripieni nel forno caldo a 180 gradi per una ventina di minuti.

Infine per altre idee per il vostro pranzo di Natale scoprite le nostre ricette che abbiamo raccolto per voi, troverete tanti piatti buonissimi e facili da preparare.