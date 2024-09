Con questo metodo infallibile eliminerai ogni granello di sabbia dalle vongole: bastano solo 5 minuti

A Napoli un bel piatto di linguine con le vongole è un vero e proprio ‘must’. Si tratta, in effetti, di una pietanza piuttosto facile da preparare, che non solo permette di mettere tutti d’accordo ma consente persino di fare bella figura quando si ha intenzione di sorprendere i propri ospiti.

Seppure sia davvero un gioco da ragazzi preparare un bel piatto di linguine con le vongole, è bene sottolineare che ci sono alcune accortezze da adottare, soprattutto se non si ha assolutamente voglia di ritrovarsi qualche granello di sabbia in bocca o, addirittura, in fondo al piatto. D’altra parte, si sa, questi crostacei nascono e crescono in fondo al mare. Ed è più che normale, quindi, che abbiano al proprio interno un po’ di residui.

Se fino a questo momento, però, spurgare le vongole è sempre sembrato un arduo compito, che richiedeva tantissimo tempo, da ora in poi sarà davvero facilissimo. A dispetto di quanto si possa pensare, infatti, esiste un trucchetto pazzesco che permette di eliminare ogni granello di sabbia in pochissimo tempo. In questo modo, quindi, non solo si riuscirà a pulire questi frutti di mare in modo facilissimo e veloce, ma non si avrà nemmeno più il ‘rischio’ di rovinare un piatto del genere.

Come eliminare la sabbia dalle vongole: trucco formidabile

Sono davvero tantissime quelle persone che scelgono di rinunciare alla bontà di questo primo piatto perché, magari, non riescono a spurgare le vongole in maniera perfetta. E, quindi, non vogliono ritrovarsi ad avere spiacevoli sorprese nel momento ‘clou’ del pranzo o della cena. Con questo trucco appena scoperto, però, siamo certi che problemi del genere non esisteranno. E che tutti non rinunceranno a preparare un bel piatto di linguine con le vongole.

Se si ha intenzione di eliminare qualsiasi granello di sabbia all’interno delle vongole, è necessario un’accurata ed attenta preparazione. La prima cosa da fare, infatti, è passare dapprima tutti i frutti di mare sotto l’acqua corrente. Una volta ultimata questo primo ed importante passaggio, sarebbe opportuno riempire una ciotola con circa 2 litri di acqua, poi aggiungere circa 70 grammi di sale.

Aggiunti questi due ingrediente, è necessario mescolare per bene e farli amalgamare per bene. Una volta sciolto tutto, occorre poi aggiungere le vongole. E lasciarle riposare per circa due ore in frigo. Allo scadere del tempo, poi, si passa alla vera e propria preparazione cottura dei frutti di mare al solito modo. In questo modo, le vongole saranno buonissime. E, soprattutto, completamente prive di sabbia.