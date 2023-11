Con le bucce di mandarino puoi farci di tutto: ormai più nessuno le butta via

Perché gettare via le bucce di mandarino quando in realtà sono perfette per tante altre cose? Questi usi alternativi sono davvero geniali!

Se dovessimo pensare ad un fritto tipico del periodo autunno-inverno, i mandarini sarebbero sicuramente fra i primi posti. Dolci, succosi e saporiti, si trovano facilmente e hanno un gusto davvero inconfondibile. Oltre ad essere perfetti per essere mangiati così al naturale, i mandarini sono ideali anche per la preparazione di tantissime ricette.

Oltre ad essere incredibilmente saporiti, i mandarini sono anche ricchi di proprietà benefiche. Ricchi di Vitamina C, combattono la ritenzione idrica e favoriscono anche la diuresi, diventano dei veri e propri alleati di benessere, ecco perché prendere l’abitudine di mangiarli regolarmente sarebbe davvero una buona idea. Facilissimi da trovare in giro, con un costo medio, sono perfetti anche per diventare l’ingredienti principali di dolci, torte e biscotti profumatissimi.

Mai gettare le bucce del mandarino: in casa valgono davvero oro utilizzate così!

Ovviamente come la maggior parte della frutta, anche i mandarini hanno un prodotto di scarto e in questo caso specifico è la loro buccia. In genere, una delle prime cose che si fa dopo aver sbucciato un mandarino è gettare le bucce direttamente nell’umido, e se vi dicessimo che in realtà possono essere riutilizzate per molto altro?

Nonostante viviamo in un periodo in cui tutto costa di più, si tende ancora con troppa facilità a gettare cose che in realtà possono avere una seconda vita. Oggi prenderemo in esame le bucce di mandarini, svelando alcuni riutilizzi davvero geniali. Nello specifico:

Bucce candite : la prima idea è quella di creare delle scorze candite saporite da gustare. Basterà davvero poco e dei mandarini con la bucce edibile e in poche mosse avrete dei deliziosi zuccherini da gustare;

: la prima idea è quella di creare delle scorze candite saporite da gustare. Basterà davvero poco e dei mandarini con la bucce edibile e in poche mosse avrete dei deliziosi zuccherini da gustare; Candele profumate : se si ama il fai da te, creare delle candele con gli oli delle bucce di mandarini sarà davvero facilissimo ed il profumo sarà pazzesco;

: se si ama il fai da te, creare delle candele con gli oli delle bucce di mandarini sarà davvero facilissimo ed il profumo sarà pazzesco; Olio aromatizzato : in un contenitore di vetro di dovranno mettere le bucce di 5 mandarini in 500 ml di olio extravergine, lasciare macerare il tutto per 10 giorni, ed ecco che avrete ottenuto un perfetto olio per c ondire le vostre insalate e non solo;

: in un contenitore di vetro di dovranno mettere le bucce di 5 mandarini in 500 ml di olio extravergine, lasciare macerare il tutto per 10 giorni, ed ecco che avrete ottenuto un perfetto olio per c e non solo; Sale aromatizzato al mandarino: su una teglia ricoperta da carta forno mettere il sale grosse e le bucce frullate del mandarino. Infornare a 50° per 15 minuti.

Basteranno queste semplici idee per non gettare mai più le bucce di questo profumatissimo frutto, ricco di sapore e di benefici.