Complessi e poca autostima: i consigli degli esperti per far pace con il proprio corpo e tornare ad amarsi

La nostra individualità si sviluppa in modo interconnesso, influenzata dalle esperienze e dagli scambi con le persone che ci circondano. Questi ultimi giocano un ruolo cruciale nella crescita e nella formazione della nostra identità.

Il confronto agisce come uno specchio che ci consente di esaminare e comprendere meglio le nostre peculiarità, aspirazioni e debolezze, esponendoci a diverse idee, prospettive e valori che ci spronano a riflettere su noi stessi e a definire ed affinare nel corso del tempo ciò che ci caratterizza. Tuttavia, talvolta questa pratica estremamente diffusa potrebbe paradossalmente comportare conseguenze negative e dannose, dal momento in cui la valutazione di sé stessi in relazione agli altri potrebbe condurre a una percezione distorta dei propri valori e delle proprie capacità.

L’autostima si configura come l’insieme di fattori e giudizi valutativi (interni ed esterni), che l’individuo offre di sé stesso, tra cui appunto le esperienze personali, l’auto-osservazione e le interazioni sociali. La tendenza del confronto, la valutazione delle differenze e il giudizio altrui sono cruciali per la percezione del sé e, oltre a numerosi benefici, potrebbero comportare anche molti rischi, qualora questi ultimi diventassero ossessivi e portassero a sviluppare un senso d’inferiorità.

Questa dinamica ad oggi è amplificata in modo esponenziale dall’utilizzo dei social media, proprio poiché alimentano costantemente un confronto non sempre costruttivo, anzi. Molto spesso questi ultimi ci portano ad idealizzare vite e profili altrui, e poi a paragonarsi con essi, finendo col sentirsi demoralizzati e trovare in sé stessi difetti aggiuntivi giorno dopo giorno.

Il rapporto tra autostima e social nelle adolescenti

La questione delle insicurezze che le ragazze in fase adolescenziale affrontano è spesso sottovalutata o ignorata. Tuttavia, all’interno di tale dimensione ambigua tra realtà ed artificiosità, l’autostima delle giovani subisce influenze significative, specie per quanto riguarda la percezione del proprio corpo. Talvolta risorse digitali e social alterano la percezione della realtà e minano la fiducia in se stessi; questo avviene in maniera preponderante in fase adolescenziale, e dunque durante un periodo di vita particolarmente delicato.

Le ragazze con molta frequenza avvertono una forte pressione sociale per aderire agli standard di bellezza irrealistici promossi da media e società, ed un tentativo di avvicinarsi a questi ideali di bellezza è l’utilizzo sempre più assiduo di Photoshop. Si cerca infatti di conformarsi a modelli inarrivabili, creando una rappresentazione di sé che corrisponda alle proprie aspettative e/o desideri di come si vorrebbe essere viste dagli altri.

Ma sarebbe bene staccarsi da questa realtà distorta e parziale e tornare ad esaltare l’unicità e la diversità dei corpi femminili, sviluppando un’immagine corporea positiva, indipendentemente da ciò che la società o la cultura dominante possano considerare come la forma, la taglia o l’aspetto ideale. La visione soggettiva dell’immagine che si ha del proprio corpo può differire significativamente dalla sua reale forma fisica; questo forte senso di insoddisfazione si riflette negativamente su di sé e sulla propria salute mentale.

Suggerimenti per imparare ad accettare il proprio corpo ed imparare ad amarlo

A tal proposito, per un cambiamento davvero consapevole, dovremmo gradualmente imparare ad abbracciare il nostro corpo; solo amandolo, infatti, eviteremo di infliggergli inutili sofferenze e ci impegneremo a non causargli danni, partendo dal presupposto che, riconoscendo che imparare ad apprezzare il proprio aspetto non implica affatto trascurarlo, ma piuttosto prendersene cura in modo sano.

Al contrario, quando il desiderio di cambiamento deriva dall’odio verso se stessi e il proprio corpo si tenta in ogni modo di sfuggire da sé stessi, cercando di diventare qualcun altro ed optando piuttosto per trasformazioni di tipo artificiale, come appunto l’utilizzo di Photoshop, make-up estenuanti e chirurgia plastica. Bisogna rendersi conto del fatto che gli standard di bellezza sono stati creati per generare profitti alle varie industrie del beauty e che questi ultimi sono in costante aggiornamento proprio per impedirci di raggiungere l’ideale promosso.

Per riconciliarsi con il proprio corpo, dunque, è necessario focalizzarsi su sé stessi, imparare a conoscersi davvero a fondo, comprendere quali sono i propri desideri, le proprie passioni e gli interessi ai quali ci sentiamo particolarmente affini e concentrarsi positivamente su di essi. Non è difficile né sbagliato volere di più.

Bisogna avere il coraggio di cambiare lo status quo e di fare della propria vita ciò che si vuole, aspirando progressivamente a raggiungere la migliore versione di sé e adottare come criterio di confronto unicamente il nostro sé del giorno precedente, poiché non esistono due individui identici nel mondo, ed è proprio questa caratteristica di unicità a rendere quest’ultimo una realtà splendida.