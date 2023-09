Come vestirsi per un colloquio di lavoro: le mosse (da non sbagliare)

Stai per affrontare un colloquio di lavoro e non sai che outfit scegliere? Attenzione a non sbagliare e non rovinare la prima impressione.

Gli abiti sono un po’ come il nostro biglietto da visita quando ci presentiamo a una persona quando ci si trova in un ambiente formale. La scelta dei vestiti spesso è determinante a fare una buona impressione. Nella vita di tutti i giorni questo non dovrebbe essere un problema a cui pensare, mentre quando ci si trova sul lavoro oppure a degli eventi formali è richiesto un certo tipo di abbigliamento adatto all’occasione.

Si tratta di aspetto da tenere a mente anche quando si deve affrontare un colloquio di lavoro. Al giorno d’oggi riuscire a trovare lavoro sta diventando un’impresa sempre più complicata e per questa ragione quando si ha l’opportunità di essere assunti bisogna fare un’ottima impressione al datore di lavoro e il proprio outfit gioca anch’esso il suo ruolo.

Ecco 5 consigli per avere un outfit perfetto per un colloquio di lavoro

Innanzitutto quello che bisogna scegliere è uno stile formale per l’appunto: l’ideale è utilizzare degli abiti eleganti, ovviamente non quelli da sera, che sono stati adeguatamente stirati e che si presentano nel complesso come un outfit raffinato e con un tocco personale al tempo stesso. Quindi dai colloqui di lavoro sono bandite le tute o i vestiti da mare.

Nella scelta dell’outfit è importante anche tenere a mente che è meglio scegliere pochi colori sobri piuttosto che cercare di accostare diverse tonalità che non c’entrano niente le une con le altre. Bastano tre colori per poter creare un look elegante e al tempo stesso personale e con il quale sentirsi proprio agio. Come già accennato, è importante anche che i vestiti siano stirati con cura, poiché indossare una camicia stropicciata non fa di certo fare una bella figura. L’attenzione a questi piccoli dettagli può far trasparire un significato importante, ossia che si tiene molto alla precisione e che si presta molta attenzione a ciò che si fa.

Anche le scarpe sono importanti, poiché un abito elegante deve essere accompagnato da delle calzature nello stesso stile, evitando scarpe da ginnastica oppure sandali. L’ideale sono delle décolleté con il tacco oppure dei mocassini. Infine, anche la scelta del make up e degli accessori deve essere ben studiata: L’ideale è quindi evitare un trucco troppo eccessivo e che possa far concentrare l’attenzione su di esso piuttosto che su quanto si ha da dire. Per gli accessori vale lo stesso discorso, per cui è meglio scegliere delle collane e degli orecchini piccoli.