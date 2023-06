Come vestirsi a un addio al nubilato? Le regole per le invitate e le testimoni

Scopriamo le migliori regole di etichetta e i consigli di stile per tutti gli ospiti da seguire durante un addio al nubilato

È vero: gli addii al nubilato potrebbero non attirare tanta attenzione quanto il matrimonio vero e proprio, ma questo incontro intimo che porta al grande giorno è tra i più sentimentali. Questo perché per molte spose, queste feste sono un evento in cui vengono raccontati i ricordi d’infanzia, vengono trasmessi consigli dalle generazioni più anziane e vengono condivise molte lacrime e risate.

Se sei stata invitata a un addio al nubilato significa che la tua presenza è davvero importante e, come tale, progettare e mettere impegno nel tuo look è qualcosa di fondamentale. Anche se non devi necessariamente spendere su un nuovo vestito, dovresti selezionare uno stile che aderisca al codice di abbigliamento, al luogo e alla stagione dell’evento, indipendentemente dal tuo ruolo nel matrimonio.

Di seguito, i migliori consigli di moda per l’addio al nubilato per gli ospiti (comprese le damigelle d’onore e le testimoni!), al fine di assicurarti di essere in grado di far passare alla sposa una giornata assolutamente indimenticabile.

Cosa indossare per un addio al nubilato

Quando scegli il tuo look per un addio al nubilato, il tuo primo approccio dovrebbe essere quello di seguire le regole standard dell’etichetta della moda del matrimonio. Le regole d’oro da rispettare pedissequamente sono queste: niente di troppo osé, niente che possa oscurare la sposa in alcun modo, e niente di troppo formale. In poche parole, niente ensemble bianchi, niente abiti con sagome stravaganti, come abiti da ballo, ed evitare lustrini a meno che la sposa non li voglia particolarmente.

Successivamente bisognerà considerare il dress-code (se è una festa a tema, se si va vestiti tutti uguali…), il locale e la stagione dell’evento. Sono questi tre elementi che ti aiuteranno a dettare il tuo look finale e ad assicurarti di essere vestita in modo appropriato per questa giormata importante.

Look in base al dress-code

Se c’è un dress-code indicato sull’invito, assicurati di attenerti ad esso come segno di rispetto. Pertanto, per un dress-code casual, l’ideale sarebbe un set coordinato o una camicetta indossata con gonna o pantalone. Per eventi più formali, consigliamo stili fantasiosi, come abiti midi e tute di pantaloni, senza esagerare.

Se non hai un dress-code specifico da seguire, opta per look che indosseresti per un bel brunch o un elegante incontro sociale. Inoltre, poiché gli addii al nubulato sono più informali della maggior parte degli eventi nuziali, non aver paura di metterci il tuo stile personale ma con un tocco leggermente formale. Infine, puoi anche prendere in considerazione la sposa e le sue preferenze. Per esempio, infatti, il casual di una persona potrebbe essere il ‘leggermente elegante’ di un’altra. Ma, in caso di dubbio, scrivi a qualcun’altra per confrontarti.

Look per un addio al nubilato in base alla location

È molto importate prendere in considerazione la location dell’addio al nubilato quando si pianifica il proprio outfit. Ad esempio, se stai partecipando a un evento all’aperto, assicurati di indossare qualcosa con cui ti sentirai a tuo agio mentre sei seduta fuori. La festa si tiene in un luogo informale? Appoggiati al casual per non sbagliare e non indossare nulla che ti faccia risaltare o che faccia distrarre l’attenzione dalla sposa.

Inoltre, le scarpe sono un fattore primario da considerare quando si sceglie il luogo. La classifica di quanto sia formale il luogo va più o meno così: cortile, country club, ristorante. Se è totalmente all’aperto, o se sarà al di fuori di un locale come un casale, le scarpe piatte sono obbligatorie. Non c’è niente di peggio della sensazione di affondamento dei talloni che scavano nell’erba.

Look in base alla stagione

Come per qualsiasi vestito che scegli di indossare, dovresti considerare il tempo e la stagione quando selezioni il tuo ensemble per un addio al nubilato. In inverno, puoi appoggiarti a abiti lunghi, tute e bei pantaloni eleganti e in lana. In estate, è sicuro optare verso gonne e abiti midi più corti.

Non solo, ma le stagioni hanno la capacità di dettare le tavolozze di colori, il che è qualcosa da tenere a mente per questo tipo di eventi. Qualsiasi cosa che presenta una tonalità autunnale potrebbe essere meglio lasciata alla sua stagione corrispondente. In definitiva, però, puoi usare lo stratagemma della stagione anche relativamente alla tua carnagione, seguendo l’armocromia.

Cosa indossare a un addio al nubilato se sei la testimone

Mentre alle testimoni viene in genere chiesto di indossare un abito speciale per la maggior parte dei matrimoni o comunque con un dress-code definito, gli addi al nubilato non richiedono le stesse specifiche del vestito. A meno che la sposa non abbia chiesto ai membri della festa di indossare un look particolare, le testimoni possono presumere di essere libere di sfoggiare quello che vogliono, in conformità con le linee guida sull’etichetta della moda di cui sopra. Tuttavia, per coloro che non sono sicure di cosa indossare, è sempre una buona idea chiedere alla sposa le sue preferenze di stile, al fine di garantire un miglioramento della sua visione della festa nel miglior modo possibile.