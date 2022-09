Le vacanze sono finite e le creme solari sono avanzate? Come utilizzarle?

L’estate è terminata e, come spesso accade, non tutte le creme solari sono finite, alcune sono avanzate e ci stiamo chiedendo se possiamo utilizzarle l’anno prossimo.

Sicuramente riutilizzarle è una scelta più sostenibile che gettarle via, tuttavia esiste il rischio che la protezione dai raggi UV non sia più una garanzia.

Se la conserviamo correttamente, al buio e lontano da fonti di calore, potrebbe anche essere ancora valida come protezione.

Ma cosa fare con queste creme nel caso in cui, per sicurezza, decidiamo di non volerle utilizzare l’anno prossimo? Vediamo.

Perché non dovremmo utilizzare le creme solari avanzate

Foto Unsplash | Gary Chan

Il produttore garantisce l’efficacia della crema solare fino alla data di scadenza indicata.

La crema solare ha una data di scadenza e un simbolo che indica per quanto tempo può essere utilizzata la crema dopo l’apertura.

Queste due specifiche devono essere rispettate e non superate, perché fino a questo punto il produttore garantisce solo una protezione UV completa.

Nel caso di latte solare e creme solari con l’ingrediente ottocrilene, esiste anche il rischio che la sostanza cancerogena benzofenone si sviluppi a causa del contatto con l’ossigeno. Invece di proteggere dal cancro, la vecchia crema può persino promuovere la nascita del melanoma.

Quando la crema solare viene utilizzata correttamente, raramente avanza, perché va usata generosamente e rimessa più volte durante una giornata al mare.

Controllare la consistenza e l’odore prima di ogni utilizzo e smaltire l’eventuale crema cospicua anche se crediamo sia ancora buona.

Ci sono utilizzi alternativi delle creme solari scadute?

Foto Pixels | Alena Darmel

La scelta più semplice è usare la crema solare avanzata come crema idratante durante l’inverno. Dato che di solito sono molto idratanti, utilizzatele nelle parti del corpo più secche.

La seconda opzione è utilizzare le creme solari scadute per preparare degli ottimi scrub per i piedi. Se ci aggiungiamo sale o zucchero, anche caffè e miele, possiamo far diventare queste creme degli ottimi scrub per piedi.

L’idratazione delle creme solari potrebbe anche aiutarvi ad ammorbidire le vostre cuticole dopo aver tolto lo smalto. Lasciatela in posa circa 10 minuti e poi risciacquate.

Le creme solari sono utilissime per pulire oggetti in pelle. Basta intingere un batuffolo di cotone idrofilo in una piccola quantità di crema e passarlo sull’oggetto da pulire. La sporcizia svanirà e man mano si trasferirà sul cotone.

E gli oli solari? Sono utilissimi per struccarci e rimuovere ogni traccia di make up.

L’ultimo utilizzo alternativo delle creme solari è lucidare il metallo. Strofinandone una piccola quantità sugli oggetti in metallo, li vedremo tornare lucidi e come nuovi. quindi strofinarlo sull’oggetto che lo necessita fino a quando non sarà tornato lucido.