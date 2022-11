I trucchi per usare pentole normali su un piano a induzione

Se vogliamo acquistare un piano cottura ad induzione, è importante essere a conoscenza che per poter cucinare su questa tipologia di fornelli ci vogliono delle pentole e padelle adatte per induzione.

Ebbene sì, non tutte le padelle sono fatte per questo tipo di piano che infatti, funziona in una maniera abbastanza particolare. Il calore si diffonde sulla padella col contatto tra i due oggetti in maniera rapida e veloce, ma se le pentole non sono idonee, i fornelli non funzioneranno.

Innanzitutto, la prima cosa da fare è capire se le pentole in nostro possesso possono funzionare su un piano ad induzione oppure no. Per riconoscerle è sufficiente provare ad attaccare una calamita al fondo della pentola: se questa si attaccherà sarà possibile usare la pentole sul fornello altrimenti non è adatta. Ma anche in questo caso ci potrebbe essere una soluzione per evitare di buttarle.

Come adattare le normali pentole

Foto Pixabay/ LuisaK – Padella per piano ad induzione

Ovviamente, la produzione di pentole e padelle che funzionano su questa tipologia di fornelli è molto diffusa, visto la grande crescita di utilizzo dei piani ad induzione. Quindi, a meno che le padelle e pentole in possesso siano molto vecchie, dovrebbero adattarsi tranquillamente all’induzione.

Ma in caso contrario, esiste un piccolo trucco che è possibile usare: l’introduzione sul piano di un supporto in metallo compatibile con l’induzione. Questo supporto funge da trasmettitore di calore alla pentola per fornello a induzione e di conseguenza rende possibile il funzionamento.

E’ un vero e proprio adattatore per pentole ad induzione che costa pochi euro ma che permette di risparmiare sull’acquisto di tutta una batteria di pentole. E’ importante solo fare molta attenzione alle dimensioni che ci occorrono, ma una volta applicato questo adattatore tutte le pentole in possesso possono trasformarsi in pentole per induzione.