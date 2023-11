Come togliere la puzza di aglio dalle mani dopo aver cucinato: basta un cucchiaio

L’odore di aglio è uno dei più difficili da togliere dalla cucina e dalle mani: ecco il semplice trucco per eliminare questa fastidiosa puzza.

L’aglio è un ingrediente molto utilizzata nella nostra cucina mediterranea, ma accade che dopo aver cucinato e finalmente lavato tutti i piatti, sulle nostre mani permane la puzza fastidiosa di questo alimento. L’alimento insaporisce praticamente ogni piatto salato, quindi rinunciarci è praticamente impossibile.

Il rovescio della medaglia sono i cattivi odori che quest’ingrediente lascia sulle nostre mani. Per fortuna esistono tante piccole soluzioni naturali ed efficaci per eliminare questo odore: ecco qual è il trucco da utilizzare, e come prevenire questo problema con piccoli accorgimenti.

Come eliminare la puzza di aglio dalle mani: il trucco che in pochi sanno

L’aglio allo stato naturale non ha l’odore persistente e fastidioso, ma quando viene schiacciato o consumato, emana odore pungente e persistente La causa è da ricercarsi nell’allicina, la molecola contenente zolfo responsabile del cattivo odore. L’aglio fa sicuramente bene alla salute, la cucina italiana lo esalta in piatti semplici e in mille preparazioni, ma l’odore persistente e sgradevole che lascia in bocca dopo averlo mangiato – e sulle mani dopo averlo utilizzato in cucina – può mettere le persone a disagio. Il principale rimedio per eliminare il suo odore dalle mani è quello di utilizzare un cucchiaio di acciaio inox. Infatti quest’ultimo si lega alle molecole che causano l’odore di aglio.

Basta tenere tra le mani il cucchiaio e strofinarlo con le dita, mentre le passate sotto l’acqua. In vendita esistono poi delle saponette in acciaio: in questo caso potete utilizzarle come un normale sapone, strofinando per circa 30 secondi sotto l’acqua. In alternativa utilizzate una spugnetta di acciaio inox: otterrete lo stesso risultato. Oltre questa soluzione, davvero efficace, ne esistono altre sempre naturali. A partire dall’uso di un limone e dell’aceto bianco. Per ottenere un risultato davvero efficace strofinate le mani prima con l’aceto bianco, e poi utilizzate un limone tagliato a metà. Passateci in mezzo le dita per eliminare l’odore di aglio e cipolla. Infine sciacquate con acqua e lavate le mani con un normale sapone.

Tra gli ingredienti che utilizziamo in cucina, anche il prezzemolo può essere un valido alleato per eliminare la puzza di aglio e cipolla che si insinua sulle mani e tra le dita. Vi basterà tritare qualche foglia di prezzemolo e passare il trito tra le mani strofinando per bene. Infine sciacquate sotto acqua corrente. Altro metodo annoverato è quello di utilizzare del bicarbonato: basta sciogliere qualche cucchiaino in pochissima acqua e sciacquare bene le mani. Avrete delle mani pulite,morbide e senza cattivi odori. In generale, per non combattere contro la puzza dell’aglio, è consigliato indossare sempre guanti monouso per evitare che l’odore si trasferisca alle mani o alla pelle e usare il lato di un coltello o di uno schiaccia aglio per rompere gli spicchi in modo da non doverli toccare.