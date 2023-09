Come snellire e slanciare la silhouette: i modelli giusti per un look perfetto

Per slanciare il corpo e rendere la silhouette più sinuosa, ci sono piccoli accorgimenti che si possono attuare per un risultato perfetto.

Uno degli errori più comuni infatti è scegliere qualcosa che non si adatti correttamente al proprio corpo e che vada pertanto ad appesantire la figura, rendere le gambe più grosse, la pancia più evidente, le forme marcate.

Talvolta, optando per il capo giusto, della taglia corretta e della forma adeguata, si valorizza il proprio corpo senza stravolgimenti.

Snellire la figura con il look giusto

Le donne che hanno delle rotondità ma amano la comodità possono puntare ad esempio su un abito fluido, ovvero un capo morbido e lungo, svasato che non segna la vita. In questo modo anche il corpo più generoso riesce ad essere slanciato nel modo giusto. Per snellire però non occorre solo il nero o il blu scuro, ci sono piccole strategie da poter adottare come ad esempio il tessuto plissé oppure le fantasie.

Quando c’è una pancia prominente, un fiocco che chiude l’abito può essere una strategia molto valida perché non pone “attenzione” in quel punto ma crea un gioco di luci e forme che è molto comodo alla vita. Le donne che sono molto magre invece possono optare per un look bicolor, ovvero un abito in due tinte diverse che non solo è particolare ma tende a riempire meglio la forma. Le asimmetrie aiutano e snelliscono, quindi per chi desidera apparire più magra, questa è la scelta giusta, che sia un top o una gonna.

Guardando ai capi quotidiani ad esempio, una maglia troppo larga, quindi un modello oversize rischia di appesantire solo la silhouette. Non è detto infatti che renda il fisico snello, non sempre optare per cose maxi ha l’effetto sperato. Sicuramente scegliere un tessuto che non aderisce sulla pelle è giusto, farlo però in modo consapevole permette di ottenere l’effetto sperato.

I jeans e i pantaloni stretti sono sicuramente utili, ad esempio chi ha gambe rotonde può optare per un modello skinny, chi è molto magra meglio per un modello a sigaretta. In questo modo il corpo si bilanciata, attenzione però sempre al tessuto. I capi con effetto leggings, laddove ci siano imperfezioni, non vanno ad esaltare la forma ma mettono solo in risalto ciò che c’è di “compromettente” e quindi si ottiene un effetto completamente differente. Con poche e semplici regole si ottiene un fisico adeguatamente valorizzato e massima comodità.