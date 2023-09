Casual ed elegante, le migliori giacche per questo autunno

La giacca in autunno è un sempreverde che non può mancare nell’armadio perché casual, elegante e perfetta per ogni occasione.

Si può utilizzare per l’ufficio, come alternativa al giubbino, da abbinare in tanti modi diversi per ottenere un risultato sempre molto piacevole e femminile. Tra tutti i capi quindi certamente si può affermare che la giacca sia proprio il must have di stagione.

Per scegliere quella giusta invece si può considerare la versatilità, quindi qualcosa da poter sfruttare in modi diversi, sia come elemento elegante che come capo per la vita di tutti i giorni. Ma anche lo stile e il gusto personale e le ultime mode.

Le giacche perfette per l’autunno

La giacca per eccellenza in autunno è sicuramente quella di pelle: un look senza tempo e sempre molto giovanile che sia con un jeans e una t-shirt che con qualcosa di più elegante dona sempre il giusto appeal. Tra quelle da non farsi mancare c’è poi il blazer, a scacchi magari, che dona un tocco vintage e femminile ed è quindi perfetta anche capo più lungo, da abbinare a gonna o pantalone.

Per le donne che amano osare, un animalier è certamente una scelta adeguata, anche se non per tutte. Per coloro che vogliono un tessuto senza tempo, infatti, c’è il velluto, che si può adattare a ogni colore ed è indicato per questo periodo. Oltre a valutare i tessuti e i colori è importante considerare anche la forma. Le giacche autunnali, a differenza di quelle estive, non devono per forza essere strette e molto corte, meglio optare per qualcosa di più adeguato ad esempio un look più lungo e comodo.

Questo perché, volendole utilizzare in sostituzione del giubbino, così lo si riesce a fare comodamente e senza rischiare l’effetto “difetto” quando magari, al di sotto, si indossa un maglioncino. Modelli di blazer avvitati rischiano infatti di creare un pasticcio “visivo” in termini di vestibilità.

Per i colori va bene adeguarsi all’autunno e quindi a tinte più scure ma questo non vuol dire avere come unica opzione il nero o il marrone. Ci sono tante colorazioni differenti ed è bello lasciarsi ispirare. Se però si vuole qualcosa da poter usare sempre allora va bene un tocco classico come un grigio o comunque una tinta spendibile in modo versatile senza troppi limiti.

Quando si parla di giacche autunnali vanno considerati infine i materiali, che devono tendenzialmente più spessi e anche più caldi. Usare un blazer tipicamente estivo non è ideale se fuori fa freddo e usarne uno invernale rischia di portarci poi a sudare, quindi la scelta deve essere orientata in base al clima e alla temperatura, sempre.