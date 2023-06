Come si usano le bacchette del sushi: tutte le cose che devi sapere

È comune andare in un ristorante di sushi e vedere i commensali usare le bacchette con grande facilità per mangiare senza complicazioni.

Se il cibo orientale, in particolare il sushi, è uno dei tuoi preferiti, non è necessario smettere di mangiarlo perché non sai come usare le bacchette. Sebbene non sia un’attività complicata, tuttavia, ci vuole pazienza e tempo per esercitarsi. E che tu abbia imparato come utilizzarle o che tu stia appena iniziando il processo di apprendimento, è sempre importante migliorare la propria tecnica.

Mangiare cibo orientale con una forchetta è fantastico se hai piatti da asporto e hai intenzione di sbizzarrirti davanti alla tv nel tuo salotto. Ma se sei mai andato in un ristorante di sushi dove le bacchette sono la norma e le forchette non sono nemmeno offerte come posate, sarai felice di comprendere in che modo prenderle correttamente e come orientare le dita per consentire effettivamente un trasporto impeccabile del cibo dal piatto alla bocca.

Come usare le bacchette del sushi

Imparare a mangiare con le bacchette è un rito di passaggio per chiunque ami il cibo cinese o giapponese. Fortunatamente, usare questi utensili in legno è più facile di quanto molti credano. Sono stati inventati circa 5.000 anni fa in Cina e in passato servivano per cucinare e raccogliere piccoli bocconi di cibo, mentre ora sono il modo migliore per gustare un classico come il sushi.

Una delle azioni che tutti dovrebbero fare, però, è evitare è succhiare le bacchette dopo aver mangiato. Se immergi il sushi nella salsa di soia, lo mangi e noti che del cibo è rimasto sulle bacchette, non dovresti lasciarsi indurre in tentazione. Può essere considerato da altri come un’azione sgradevole che può togliere l’appetito. Chiaramente, anche ricordarsi di non passarsi il cibo con le bacchette è fondamentale. E indicare qualcuno?

Puntare il dito è sempre stata un’abitudine sgradevole e un’offesa per alcune persone. Quindi, indicare con una bacchetta non fa molta differenza. L’uso di tali utensili può essere intimidatorio. Alcune persone che non sono cresciute usando le bacchette sono piuttosto riluttanti a usarle. E può essere comprensibile, in quanto sembra difficile. Ma non lo è realmente. Bisogna solo imparare a farlo modo giusto! Ecco alcuni semplici passaggi per utilizzare le bacchette come un esperto:

Prendile dalla loro estremità più spessa;

Posiziona una bacchetta sull’estremità inferiore della mano nello spazio tra il pollice e l’indice;

La bacchetta sulla parte superiore invece va sull’impronta digitale delle due dita.

Per raccogliere ogni pezzo di sushi, muovi il bastoncino superiore con l’aiuto del pollice, dell’indice e del medio. Segui i passaggi e presto sarai tu ad insegnare come mangiare ai tuoi amici. Impara tutti gli step necessari per tenere le bacchette e goderti il sushi senza far cadere la pietanza prima di portarla alla bocca.