Tik Tok, ecco come iniziare a guadagnare soldi

Come si guadagnano soldi su Tik Tok, la piattaforma più in voga del momento insieme ad Instagram? Due piattaforme che ti permettono di fatturare anche migliaia di euro, ecco in che modo.

I social network, oltre ad essere un passatempo per tantissime persone, sono anche un’ottima fonte di guadagno. C’è chi con i suoi contenuti pubblicati sui social network è riuscito a trasformare questo intrattenimento in un vero e proprio lavoro tanto da doversi aprire la partita IVA.

Come guadagnare con Tik Tok, i consigli da seguire

Innanzitutto dobbiamo soffermarci su cosa sia Tik Tok e perché è il social network più frequentato specialmente dalla generazione Z.

Oltre a poter far conoscere la tua azienda o il tuo personal brand, grazie ai contenuti e soprattutto anche grazie ai followers puoi iniziare a vendere i tuoi prodotti. Non è tutto, perché esistono tanti altri modi per poter guadagnare con Tik Tok.

Il primo è il TikTok Creator Fund, ovvero lo strumento che ti permette di guadagnare attraverso le visualizzazioni. In che modo? Chi possiede 10.000 followers e nell’ultimo mese ha raggiunto ben 10.000 visualizzazioni, può entrare a far parte del programma. Da quel momento in poi potrà guadagnare in base alle visualizzazioni ricevute su ogni singolo video pubblicato. I video virali guadagnano attorno ai 15 – 20 euro.

Se pubblichi dei contenuti molto utili alla tua community, potresti iniziare a chiedere le famose mance di Tik Tok. In cosa consiste? Ti basterà inserire una call to action nel tuo profilo in cui inviti le persone che ti seguono a lasciare una piccola donazione per far sì che tu possa migliorare sempre di più la qualità dei tuoi contenuti.

In alternativa, invece, è possibile prendere parte al programma “Buy Me a Coffee“, in cui il creator può richiedere alla community una donazione al costo di un caffè, ovvero di 1 euro.

Per interagire con le persone che ti seguono puoi programmare delle live in cui poter ricevere dei regali virtuali. Inoltre potrai offrire degli abbonamenti e iniziare a guadagnare su Tik Tok un po’ alla volta. Per poterlo fare, però, dovrai portare attenzione ai requisiti richiesti dalla piattaforma.

Se raggiungi un buon numero di followers potrai usare Tik Tok come mezzo di comunicazione per sponsorizzare vari prodotti. Son tante le persone che, grazie alle pubblicità, hanno iniziato a lavorare sui social! Non perdere i nostri suggerimenti su come rendere il tuo profilo social accattivante.