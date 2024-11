Profilo Instagram: come renderlo accattivante

Piattaforma social tra le più amate, Instagram è nato per la condivisione di foto e si è, sin da subito, dimostrato uno strumento molto potente per poter esprimere la propria personalità, costruendo una community e diventando – per gli influencer e content creator – anche un’occasione di business. Cercare di attirare un pubblico, però, non è facile come sembra.

La concorrenza, infatti, è molta e non è tutto immediato come lascia erroneamente credere, ad esempio, Emily in Paris che, non appena crea il suo profilo Instagram e pubblica qualche foto della sua vita parigina, inizia a collezionare follower e like come se piovesse. Ci vogliono impegno, costanza, determinazione e, certamente, un buon piano per rendere il proprio profilo Instagram accattivante. Scopriamo di più in merito.

Avere un bel profilo Instagram, come migliorare: foto profilo e biografia

Come migliorare il profilo Instagram? Per avere un bel profilo e trasformarlo – magari – in una pagina professionale, occorre imparare a sfruttare la popolarità del social. Prima di tutto, bisogna ricordare che il biglietto da visita di Instagram sono la biografia e la foto profilo. Quest’ultima dovrebbe essere in linea con il profilo il più possibile, preferibilmente da sola e riconoscibile.

Per quanto riguarda la bio, questa è molto importante e serve per comunicare agli utenti il motivo per cui seguirci. Possono essere utilizzate emoji, ma anche elenchi puntati e hashtag. Bisogna, però, cercare di rientrare nei 150 caratteri totali disponibili.

Profilo Instagram, come renderlo bello: filtri, contenuti e pianificazione

Per il vostro profilo Instagram, un’altra cosa da fare è quella di scegliere una palette di colori che lo renda più curato. Sono importanti anche la luminosità, così come l’utilizzo dei filtri. Ricordate, però, di non esagerare e non cambiarne molti: preferibilmente, utilizzate da uno a tre filtri al massimo cercando di creare una sorta di coerenza visiva. Cercate di alternare le foto e rendere variegato il feed.

Per quanto riguarda i contenuti – soprattutto, se dovete creare una pagina Instagram per guadagnare o creare un profilo Instagram di lavoro – questi dovranno essere accattivanti per riuscire ad attrarre follower. Il segreto è non mollare mai, essere costanti e cercare di migliorarsi sempre. La pianificazione è altrettanto importante: potete programmare in anticipo i post. Infine, è consigliabile scegliere il tema principale del vostro profilo e cercare di proporre contenuti che lo riguardino, senza divagare troppo.