Come si assaggia il vino al ristorante: tutte le mosse corrette da fare

Assaggiare il vino al ristorante è un’esperienza che può essere molto gratificante se svolta correttamente i consigli dell’esperta.

Molti amanti del vino considerano questa pratica un’arte a sé stante e, sebbene ognuno possa sviluppare il proprio stile personale nell’assaggio del vino, ci sono alcune mosse corrette che tutti possono seguire per godersi al meglio questa esperienza.

Come assaggiare il vino al ristorante

La prima cosa da fare quando si viene presentati al sommelier o al cameriere, è chiedere di vedere la carta dei vini. Questo ci permette di avere un’idea delle opzioni disponibili e di prendere una decisione in base ai nostri gusti personali. Se siamo indecisi o non siamo molto esperti, possiamo chiedere consigli al personale del ristorante, che sarà felice di aiutarci nella scelta.

Verificare l’annata stampata sulla bottiglia è buona abitudine soprattutto se la richiesta è stata fatta in modo specifico osservando la wine list. Bisogna tenere presente, però, che può esserci un disguido semplicemente per in non aggiornamento del menù o l’esaurimento del prodotto nella cantina del ristorante. Quello proposto potrebbe anche essere migliore o di pari qualità.

Una volta scelta la tipologia preferita, il cameriere ci porterà la bottiglia e ci chiederà di assaggiarne un po’. Ma prima di tutto fatevi dare il tappo di sughero che ci può raccontare molto, senti l’aroma che emette per capire se il prodotto è guasto. Poi il sommelier verserà poco vino nel bicchiere e resterà in attesa dell’approvazione.

Questo momento è molto importante, perché ci permette di verificare se il vino è nella condizione desiderata. Per farlo, dovremmo osservare il colore del vino alla luce, notando eventuali sfumature diverse o particolari. Successivamente, dovremmo annusare il vino cercando di individuare i suoi profumi caratteristici.

Un buon modo per fare ciò è far roteare leggermente il vino nel bicchiere e annusarlo nuovamente, in modo da catturare tutti i suoi aromi. Infine, dovremmo prendere un sorso di vino e tenerlo in bocca per qualche secondo. In questo modo, possiamo valutare il sapore e la consistenza del vino, cercando di individuare eventuali retrogusti o difetti.

Durante tutto il processo, è importante fare attenzione a non influenzare la nostra percezione del vino con odori o sapori estranei. Ad esempio, evitiamo di utilizzare profumi o cibi forti poco prima di degustare il vino, così da poterne percepire appieno le caratteristiche uniche.

Una volta terminato l’assaggio, possiamo decidere se approvare la qualità richiesta o se preferire qualcos’altro. Sebbene sia possibile non gradire un vino, dovremmo ricordare che i gusti sono soggettivi e ciò che piace a una persona potrebbe non piacere a un’altra. Pertanto, è importante comunicare al personale del ristorante la nostra decisione in modo educato e rispettoso. Guarda il video di TikTok @winesalad in cui la sommelier spiega i passaggi in modo approfondito.