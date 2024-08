Borse sotto gli occhi, i metodi più efficaci per sgonfiare la zona

I migliori consigli su come sgonfiare le borse sotto gli occhi. Ecco i metodi più veloci ed efficaci per eliminare il problema!

Le borse sotto gli occhi sono un problema molto comune che riguarda le donne di diverse fasce di età. Le borse si formano quando c’è un ristagno di liquidi e l’elasticità cutanea inizia anche a cedere.

Per tale motivo potrebbe riguardare semplicemente un fattore fisiologico, quindi invecchiamento della pelle, oppure una mancanza di sonno e stress accumulato.

Le cause delle occhiaie quindi possono essere diverse, è fondamentale però provare a risolvere il problema e donare al viso uno sguardo morbido e rilassato. Come sgonfiare le borse sotto gli occhi in maniera pratica ed efficace? Ecco alcuni consigli da seguire per risolvere il problema nel giro di poco!

Come eliminare le borse sotto gli occhi con i metodi più efficaci

Innanzitutto è sicuramente importante provare a prevenire quanto più possibile il problema. Se desideri contrastare le occhiaie, ecco le accortezze che dovrai iniziare a mettere in pratica nel quotidiano.

Per poter aiutare la zona è doveroso riposare bene durante la notte e dormire per almeno 7 – 8 ore consecutive. Ciò ovviamente potrebbe non bastare, quindi è importante intervenire anche sull’area interessata con determinati trattamenti.

Potresti iniziare ad applicare un buon contorno occhi idratante e nutriente mattina e sera durante il tuo momento skincare. Ogni volta che applichi il prodotto massaggia la zona con movimenti circolari così da riattivare la micro circolazione.

Prima di uscire di casa ricorda di portare con te degli occhiali da sole. Proteggere gli occhi dai raggi solari ti aiuterà a prevenire un invecchiamento precoce, ecco perché è importante non esporre a lungo la pelle.

La sera, prima di andare a coricarti, potresti applicare un impacco di acqua fredda con aloe vera sulla zona e lasciarlo agire per almeno 10 minuti. Al posto dell’aloe vera puoi usare anche la camomilla. Questo metodo naturale e fai da te è sicuramente uno dei più efficaci specialmente per quanto riguarda le borse sotto gli occhi causate dalla stanchezza.

In alcune situazioni il problema potrebbe persistere se non addirittura peggiorare. In questo caso è importantissimo sentire quanto prima il parere di un esperto, il quale potrebbe consigliarti un trattamento di chirurgia estetica per eliminare il grasso sottocutaneo in eccesso situato sull’area del contorno occhi.

Cerca di far diventare tutto questo una buona abitudine: almeno una volta a settimana dedicati alla skincare con un impacco, massaggia ogni giorno la zona e soprattutto segui uno stile di vita sano per far sì che la tua pelle sia sempre in salute.