Iniziare una dieta senza mollare è possibile: questi sono gli step da seguire

Seguire una dieta richiede costanza e impegno, ma soprattutto un buon supporto da parte di un medico competente che possa seguirvi in questo percorso. Come iniziare una dieta senza mollare?

Con la dieta giusta, basata sulle vostre esigenze e sui vostri gusti, non avrete problemi a dimagrire senza soffrire e senza convivere con i brontolii della pancia. Per questo motivo la scelta del nutrizionista o dietologo è fondamentale: se vi propone un piano alimentare troppo rigido e non avete il suo supporto costante, il rischio di mollare la dieta da un giorno all’altro è molto alto.

Affidatevi a medici professionisti e competenti così da vivere quest’avventura in totale serenità. Ecco, però, alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili nel caso in cui state iniziando una dieta dimagrante!

Come seguire una dieta e non mollare: i consigli da seguire

La dieta deve plasmarsi bene alla vostra e nel contempo la vostra vita deve adattarsi al nuovo regime alimentare, solo così una dieta può davvero funzionare.

Oggi vediamo alcuni consigli per non far fallire una dieta e ritrovarsi con più chili di prima.

Parliamo di attività fisica: fate solo quello che vi sentite di fare, va bene qualsiasi sport ma anche una passeggiata o mezz’ora di cyclette, inutile passare tre ore in palestra e poi mangiare di più a cena.

Anzi, se iniziate ad allenarvi con i pesi, potrebbe aumentare il vostro fabbisogno giornaliero, per questo motivo è importante avvisare il dietologo che vi segue della vostra attività fisica.

Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, è importante adottare determinate accortezze. Il medico vi fornirà le indicazioni per seguire una dieta dimagrante in serenità, ma sappiate che le calorie devono essere distribuite correttamente nell’arco della giornata, colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena.

Saltare gli spuntini vi farà arrivare affamati ai pasti principali e vi porterà a spizzicare o ad abbondare con il pane o con la dose di pasta.

Mangiate con calma: il pasto si deve gustare, inutile mangiare di corsa o senza neanche sedersi a tavola o senza apparecchiare, masticate con calma e gustatevi il cibo.

I carboidrati, inoltre, non andrebbero assolutamente eliminati: pasta, pane e patate sono i mattoni e voi non dovete eliminarli, bensì capire come consumarli al meglio. I carboidrati nella giusta quantità durante una dieta dimagrante aiutano a perdere peso e soprattutto a non ingrassare a fine dieta.

Non dimenticate le dosi giornaliere di frutta e verdura, importantissimi per una dieta di qualsiasi tipo che sia sana ed equilibrata.

E’ importante porsi obiettivi raggiungibili, per questo motivo è importante mantenersi in salute e avere sempre forze ed energie per affrontare la giornata. Se iniziate a sentirvi troppo stanche, prive di forza e con una spossatezza alle spalle perenne, probabilmente la dieta che state seguendo non è equilibrata!

Non prendete mai iniziative di vostra spontanea volontà, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute dell’organismo, quindi è importante affidarsi a chi di competenza.