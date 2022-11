Come scegliere l’intimo sotto l’abito da sposa: consigli per non sbagliare

Scegliere l’abito da sposa giusto è importante. Ma altrettanto fondamentale è la scelta dell’intimo da indossare sotto. La ricerca dell’intimo sposa può risultare difficile quasi quanto quella per trovare il vestito da sposa dei sogni. E’ un aspetto decisamente da non sottovalutare per risultare impeccabili nel giorno più importante della propria vita.

La lingerie deve adattarsi perfettamente al taglio, alla lunghezza, al colore e ai dettagli dell’abito, per questo è essenziale comprarla dopo aver scelto l’abito definitivo. Ci sono degli aspetti che non vanno trascurati: ad esempio, le spalline che sbucano sotto l’abito da sposa sono da evitare oppure il vedo non vedo per niente elegante. O ancora, se l’abito è molto decorato, è preferibile puntare su un intimo basico senza cuciture.

Insomma, è necessario scegliere bene la lingerie da indossare e per non sbagliare è bene seguire delle linee guida.

Cosa valutare per la scelta dell’intimo da sposa

Scegliere intimo da sposa – Foto Pinterest/ ®

Uno degli aspetti da non dimenticare è la comodità: l’intimo deve farti sentire in primis a tuo agio, quindi, nella scelta della lingerie per il matrimonio è bene orientarsi su modelli che si è abituate a indossare. Per esempio, se non si è mai messo un tanga, non è il giorno del matrimonio il momento migliore per provarlo.

Altra questione è la qualità. In un giorno così speciale è doveroso investire in una lingerie preziosa. La scelta può ricadere sul pizzo chantilly o sul raso di seta, ma sicuramente non si può optare per un cotone scadente o che si sforma dopo poche ore.

Infine, va fatta molta attenzione ai colori. La scelta migliore è sempre quella del nude che si adatta a qualsiasi abito da sposa. Il colore bianco tradizionale si sceglie solo ed esclusivamente se anche l’abito è bianco tradizionale, altrimenti è bene assicurarsi che il colore dell’intimo sia della stessa tonalità del vestito.

Inoltre, la tonalità che portafortuna è il blu, molto spesso usato sul fiocchetto messo sulla giarrettiera. Invece, assolutamente da evitare, il nero e il rosso.