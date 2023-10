Farmaci: tanto risparmio con queste nuove modalità di acquisto che salvano il budget della famiglia

Come risparmiare sui farmaci? Ce lo insegna Altroconsumo con ottimi consigli per avere le proprie medicine sempre a portata, ma a costo minore

È possibile risparmiare sui farmaci senza compromettere la salute? Altroconsumo ci dà alcuni consigli per tagliare tale spesa senza rinunciare alla sicurezza. Ogni anno c’è una spesa che grava moltissimo sui portafogli degli italiani: si tratta dei farmaci. L’associazione Altroconsumo fornisce spesso interessanti spunti di riflessione a riguardo, dato che, la situazione economica di moltissime famiglie grava sempre di più, sia per l’aumento dei prezzi dei beni, sia per i costi dei carburanti che hanno subito un’impennata. Senza contare il caro mutui e i rincari attesi sulle bollette.

Per far fronte all’inflazione, il Governo ha di recente introdotto nuove misure e sostegni aggiuntivi. La Carta Acquisti da 382 euro per esempio, è un gran beneficio, ma non tutte le famiglie possono servirsene, perché non spetta a tutti. I beneficiari della della Social Card Dedicata sono una minoranza.

Indipendentemente dal reddito, si sta provvedendo ad aiutare tutte le famiglie, con il paniere anti-inflazione, uno strumento di risparmio per cui il Governo ha firmato un nuovo accordo con le aziende produttrici di beni. Anche questo mezzo però, sarà limitato, poiché il risparmio si baserà solo sulla spesa. Tanti italiani sono costretti a pagare cifre enormi ogni mese per i farmaci necessari. E, con la salute di mezzo, difficilmente si può risparmiare.

Come risparmiare sui costi dei farmaci e delle medicine

OsMed, Osservatorio dedito all’analisi dell’utilizzo dei farmaci nel nostro Paese, ha stimato che ogni singolo italiano spende almeno 358 euro ogni anno per farmaci e medicine.

Questa spesa media potrebbe crescere in base alla salute del cittadino e ai medicinali di cui ha bisogno e una buona parte pesa sulle tasche degli italiano. Di questa cifra, soltanto una porzione viene sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Altroconsumo consiglia come fare per risparmiare quando si devono acquistare farmaci, senza però perdere l’efficacia e la salute dell’acquirente. Per prima cosa, per dimezzare i costi delle medicine, è necessario comprare solo quelle realmente utili alla propria situazione. Talvolta, avere le famose scorte in casa, non fa altro che pesare sulla spesa complessiva annuale. Di fatto, si acquistano frequentemente medicinali che poi non vengono utilizzati.

È inoltre importante prestare attenzione ai doppi: spesso vengono acquistati farmaci pubblicizzati come specifici, ma che in realtà contengono lo stesso principio attivo di altre medicine che possediamo già in casa. Un esempio che si può fare, è quello dell’Ibuprofene, farmaco anti-infiammatorio venduto in più forme e sotto diversi nomi. Controllare quindi dosaggio e principio attivo. Se si hanno dubbi, chiedere maggiori informazioni al proprio medico di base.

Rivolgersi a parafarmacie e farmacie online è un altro importante suggerimento di Altroconsumo. Se il farmaco di cui si ha bisogno non prevede alcuna ricetta medica, si può acquistare sui siti web delle farmacie specializzate, o in parafarmacia, a prezzi più convenienti.