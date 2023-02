Come ridurre le calorie ad ogni pasto: 10 trucchi

Come ridurre le calorie ad ogni pasto? Vi indichiamo 10 trucchi per limitare l’apporto calorico senza per questo soffrire la fame. Spesso, basta seguire alcuni accorgimenti per ritornare in forma. Non servono enormi sacrifici: è sufficiente scegliere con attenzione gli alimenti e le le bevande giuste per riacquistare una silhouette perfetta!

Possiamo introdurre questi accorgimenti all’interno di qualsiasi dieta, come quella flessibile. Ecco la lista dei consigli su come ridurre le calorie senza rinunciare al senso di sazietà e soprattutto al gusto.

1. Colazione: come farla con gusto senza rinunce

A colazione, sostituite il classico cornetto e caffè con un frutto di medie dimensioni. Andrà bene una mela, un kiwi, 3 fragole o una spremuta di arancia.

Il motivo è semplice: il cornetto è molto più calorico di un frutto e non apporta vitamine e sali minerali, importanti per la nostra salute e per il corretto funzionamento del nostro metabolismo.

2. Spuntino: occhio alle calorie

Per ridurre le calorie dello spuntino, evitate di mangiare cibi confezionati che spesso contengono zuccheri aggiunti.

Se proprio non riusciamo a rinunciare al gusto del dolce, possiamo mangiare due fette biscottate integrali con un velo di marmellata.

Un’altra scelta intelligente potrebbe essere uno yogurt intero al quale aggiungiamo un cucchiaino di miele: non dimentichiamoci di introdurre questo alimento perché ci aiuta a raggiungere la quota di calcio giornaliera e perché i suoi probiotici aiutano a far lavorare bene il nostro intestino.

3. Come ridurre le calorie a pranzo

Per contenere l’apporto calorico durante il pranzo, evitate di mangiare le patate insieme alla pasta: se vogliamo dimagrire e non facciamo sport una fonte di carboidrati per pasto è più che sufficiente!

Per sentirvi presto sazie, provate ad invertire l’ordine dei pasti. Iniziate dal secondo con contorno di verdure invece che con il primo: l’apporto di fibra e di proteine potrebbe farvi sentire prima il senso di pienezza.

4. Cena: leggera e poco calorica

Se volete ridurre le calorie a cena, evitate di mangiare la pasta se lo avete già fatto durante il pranzo. Preferite una fetta di pane con un pochino di prosciutto cotto o crudo, rucola, lattuga e pomodori.

Mi raccomando: olio a crudo sull’insalata e contatelo a cucchiaini perché troppo olio fa fallire le diete in quanto è un condimento molto calorico.

Esempi di come ridurre calorie / Foto Shutterstock

5. Ricorda di pesare la pasta

Molte persone hanno l’abitudine di non pesare la pasta. Per ridurre le calorie, limitatevi a 80-100 grammi e preferite preparazioni non troppo complesse ed elaborate: un filo d’olio, pachino, basilico e una spolverata di parmigiano come suggerisce la nostra tradizione italiana. Questa è senza dubbio la scelta migliore.

6. Riduci i condimenti così

Per ridurre le calorie senza fare troppi sacrifici, prendete l’abitudine di limitare i condimenti: salse a base di maionese sono da limitare. Ne basta un solo cucchiaio per insaporire le pietanze. Se desiderate un gusto più deciso, utilizzate pepe, curcuma, cumino, rosmarino e altre spezie.

7. Meno calorie al ristorante

Se pranzate al ristorante insieme ai vostri colleghi, tenete sempre a mente alcune regole per mangiare bene anche quando si è fuori casa. Le porzioni, generalmente, sono più abbondanti: chiedete al cameriere di incartare una parte delle pietanze prima che vengano servite.

L’ideale è limitarsi a un secondo e a un contorno. Vi ringrazierà la vostra linea e il vostro portafogli!

8. Attenzione agli alcolici

Poche persone fanno attenzione alle calorie degli alcolici. Un bicchiere di birra oppure un drink possono aumentare notevolmente l’apporto calorico giornaliero! Preferite l’acqua durante la settimana e concedetevi solo un bicchiere al giorno di bevande alcoliche nel week-end.

Ricordatevi sempre che l’alcol non solo va ad introdurre calorie in eccesso, ma ha un forte impatto negativo sui nostri ormoni e sulla sintesi di proteine.

9. I nostri piatti preferiti? Un premio

A pranzo amate preparare lasagne, cannelloni e altre pietanze ricche di besciamella o altri ingredienti calorici? Sostituite questi piatti con tipologie più semplici ma sfiziose come pasta al pomodoro, pesto e riso con legumi. Nel fine settimana, potrete concedervi una porzione del vostro primo preferito.

Un segreto? È importante che certi piatti iniziamo a vederli come un premio settimanale che ci concediamo dopo essere state brave a portare avanti la dieta piuttosto che mangiarli in maniera quotidiana.

Uno dei piatti preferiti dalle persone è la pizza. Purtroppo una pizza margherita ha in media 1000-1200 calorie! Per questo motivo è impensabile mangiarla ogni giorno se si vuole ridurre l’apporto calorico quotidiano.

10. Quante volte bisogna mangiare al giorno?

Per ridurre le calorie prendete l’abitudine di mangiare 5 volte al giorno. In questo modo, non arriverete affamate al pranzo o alla cena!

Adottate dei piccoli snack proteici ed altamente nutrienti così da aiutare il nostro palato e il nostro senso di sazietà.

Ma alcune di voi potrebbero controbattere dicendo: dottore, io pratico il digiuno intermittente, sono dimagrita, mi trovo tanto bene e non va a stravolgere troppo le mie abitudini di vita.

Se vogliamo dimagrire è fondamentale fare una dieta ipocalorica a prescindere da quale strategia utilizziamo: a voi la scelta.