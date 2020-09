Come riconquistare un amore perduto

Riconquistare un amore non è un’impresa facile: capita spesso di accorgerci di avere perso una persona importante quando ormai è troppo tardi e la disperazione prende così il sopravvento.

Continua a leggere

Vanno intanto distinti due casi: il primo in cui siamo state lasciate e vogliamo riconquistare l’amore perduto e il secondo, in cui abbiamo deciso di troncare noi la relazione e poco dopo ci rendiamo conto dell’errore commesso.

Attenzione ragazze: avere a che fare con un uomo deluso e che si sente ferito non è affatto facile! In moltissimi casi però non è detta l’ultima parola: riconquistare un amore finito non è impossibile e, almeno, ci si può provare seguendo qualche semplice regola.

Continua a leggere

Riconquistare un amore: siamo sicure?

Il primo lavoro che dovrete fare è su voi stesse.

Ok, l’avete lasciato dopo mesi di litigi, discussioni e probabilmente perché l’amore era finito, almeno da parte vostra.

Ora che siete sole però, vederlo in giro con i suoi amici e magari parlare con altre ragazze vi fa rimescolare il sangue nelle vene? Attenzione: forse è solo smania di possesso, gelosia da tenere sotto controllo, voglia di sottolineare il vostro ruolo e non amore vero.

Continua a leggere

Leggi anche Come riconquistare un ex: trucchi e strategie

Spesso infatti quello che ci fa tornare sui nostri passi, quando chiudiamo una relazione, è l’idea e l’idealizzazione del rapporto che c’era con lui: il problema è proprio che tendiamo a dimenticare i motivi che ci hanno portato alla rottura. Pensateci bene prima di farlo soffrire per la seconda volta!

Riconquistare un amore: come fare?

Se invece siete state lasciate di punto in bianco o se vi siete davvero accorte di aver commesso un grande errore troncando la storia, non vi resta che tentare di riconquistare il suo amore.

Continua a leggere

Continua a leggere

Partite da un’analisi approfondita dei motivi che vi hanno portato alla rottura: quando due persone si lasciano lo fanno perché ci sono dei problemi che sembrano insormontabili o, nel secondo caso, perché l’amore è semplicemente esaurito.

Il consiglio è quello di evitare di riempirlo di messaggi, telefonate e dichiarazioni strappalacrime: questi metodi lo potrebbero far riavvicinare, ma se non vi soffermerete sui vostri reali problemi, la vostra relazione non potrà comunque durare.

Leggi anche: Frasi per riconquistare un ragazzo

Riconquistare un amore: consigli

Parlate con lui e fatelo a cuore aperto: cominciate con un’analisi dei vostri errori ed evitate di rinfacciargli i suoi.



Quando tentate di riconquistare un uomo, il vostro atteggiamento deve essere costruttivo e non distruttivo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Ammettere i propri errori e dichiarare la ferma volontà di sistemare le cose, è un ottimo primo passo nella ricostruzione di un rapporto.

Non insistete davanti ad un suo tentennamento: dovete lasciare anche a lui il tempo di riflettere e di prendere consapevolezza dei sentimenti che prova per voi.

Continua a leggere

Continua a leggere

Solo con un dialogo maturo e totalmente sincero potrete avere qualche possibilità di riconquistare un amore perduto.

Riconquistare un amore: frasi romantiche

Anche una frase romantica, dedicata al vostro uomo con il cuore, può aprire un varco tra voi e fargli capire quanto tenete davvero a lui. Ecco alcune delle più belle parole d’amore da dedicare al vostro amore perduto.

Quando ami, scopri in te una tale ricchezza, tanta dolcezza, affetto, da non credere nemmeno di saper tanto amare. (A. Cechov)

Il bacio è un dolce scherzo che la natura ha inventato per fermare i discorsi quando le parole diventano inutili. (Bergman)

L’amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino. (Douar)

Non c’è erba che possa guarire l’amore. (Ovidio)

Per un istante le nostre vite si sono incontrate..le nostre anime si sono sfiorate. (Oscar Wilde)

Se tu non mi ami, non importa, sono in grado di amare per tutti e due. (Hemingway)

L’assenza è per l’amore ciò il vento è per il fuoco; estingue quello piccolo, ravviva quello grande. (De Bussy)

L’amore è la saggezza dello sciocco e la follia del saggio. (Samuel Johnson)

Segno certo d’amore è desiderare di conoscere, rivivere l’infanzia dell’altro. (Cesare Pavese)

Ciò che il cuore conosce oggi, la testa comprenderà domani. (Seneca)

L’amore vero, è il cammino in due verso la luce di un ideale comune. (J. d’Hormoy)

Continua a leggere

Non ti bastano? Ecco un’altra ampia scelta di frasi romantiche!