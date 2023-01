Come riciclare delle vecchie camicie e dar loro nuova vita

Il riciclo è un’ottima soluzione per salvare cose che abbiamo in casa e non usiamo più dandogli una nuova vita.

Se per caso, spulciando tra i cassetti e gli armadi di casa vi siete imbattute in qualche camicia ormai dismessa e non volete buttarla via, sappiate che le idee per riutilizzarle in modo creativo e davvero stiloso di certo non mancano.

Con il riciclo creativo delle vecchie camice potrete create nuovi abiti da indossare o accessori alla moda. Dunque, cosa si può realizzare partendo da una vecchia camicia abbandonata nell’armadio? Le proposte sono davvero moltissime perciò senza perdere ulteriore tempo, diamo uno sguardo alle idee più originali.

Gonna: come realizzarla con una camicia da uomo

Foto di Pinterest | @Upstyledaily

Forse tra i più apprezzati dyi da realizzare, la gonna ricavata da una vecchia camicia da uomo è piuttosto semplice da realizzare e allo stesso tempo otterrete un nuovo capo di abbigliamento da sfoggiare e il risultato sarà super trendy.

Basterà eliminare la parte superiore della camicia tagliando orizzontalmente proprio sotto la cucitura delle maniche. Ora non resta che cucire una banda elastica all’interno dell’estremità che avete ottenuto et voilà, la vostra nuova gonna è pronta per essere indossata.

Grembiule da cucina: riciclo creativo di una camicia

Foto di Pinterest | @Sawmanyways

Uno dei metodi più semplici per riciclare una vecchia camicia ottenendo un accessorio davvero utile in cucina è quello di creare un grembiule.

Tagliate la sagoma della camicia dalla parte anteriore eliminando le maniche e lasciando invece il colletto. Circa a metà del busto, lasciate due striscioline di tessuto dalla falda posteriore per creare i lacci.

Senza il bisogno di ago e filo avrete ottenuto un grembiule da cucina originale e utilissimo!

Borsa regalo per le bottiglie di vino

Foto di Pinterest | @AllredDesign

Questo forse è uno dei lavoretti di riciclo più originali. Si tratta di realizzare una bustina regalo in stoffa, ricavata da una manica di camicia.

Niente di più semplice da realizzare, vi basterà ritagliare la manica dalla camicia in questione, cucine tra loro i lembi appena ottenuti dall’interno.

Ecco che avrete creato un porta vino regalo davvero d’effetto. Potrete aggiungere due manici per il trasporto se lo desiderate, oppure chiudere l’estremità semplicemente con un nastro. Geniale no!?