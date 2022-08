Come realizzare una cicatrice, il trucco di Halloween perfetto

Sei alla ricerca di idee spaventose per Halloween? Scopri come realizzare una cicatrice sul viso, in grado di rendere ancora più terrificante e pauroso il tuo make up Halloween. Naturalmente, sono tante le tecniche con cui potersi sbizzarrire per realizzare sul viso una finta cicatrice, dalle più semplici a quelle più complesse ed articolate.

Noi ti suggeriamo una proposta piuttosto rapida da riprodurre anche da sola, a casa tua, senza doverti avvalere dell’utilizzo di tanti prodotti difficili da trovare! Ecco come realizzare una cicatrice e alcune idee a cui poterti ispirare.

Trucco veloce e d’effetto

Foto Shutterstock | Bangkok Click Studio

Uno dei modi più rapidi e semplici per realizzare una cicatrice per Halloween è quello che non prevede l’utilizzo di superfici tridimensionali su cui lavorare. La nostra proposta è molto immediata e rapida da riprodurre, indicata quindi anche per chi si dedicherà alla realizzazione di un make up Halloween semplice e last minute e per chi non è particolarmente abile con il trucco.

Suggeriamo di tratteggiare una linea che rappresenterà il fulcro della cicatrice servendosi di un semplice rossetto rosso e di un pennellino angolato sottile. Delinati questi trattini sarà possibile procedere con la realizzazione di altri piccoli tratti nella prossimità di quelli già realizzati aiutandosi con un ombretto avorio o con un correttore chiaro. In questo modo si riuscirà a dare ugualmente l’idea della tridimensionalità della ferita.

A questo punto consigliamo di utilizzare un eyeliner nero o una semplice matita nera per occhi con cui realizzare dei trattini che andranno ad intersecarsi con quelli già disegnati in rosso. Così, ci si accura una maggiore realisticità della cicatrice, che sembrerà appena cucita. Si tratta davvero di un gioco da ragazzi e il lato positivo di questa tecnica è che non porta via molto tempo, consentendoci di sbizzarrirci con tante tecniche di trucco differenti per elaborare un make up di Halloween quanto più possibile dettagliato e particolare.

Una volta appreso come realizzare una cicatrice sarà possibile personalizzare ogni sorta di travestimento – come il make up da zombie, ad esempio, uno dei più gettonati – e realizzarne in tutto il corpo, non solamente sul viso, riuscendo ad essere ancora più spaventose e terrificanti, in perfetto stile Halloween!