Come pulire le crocs in modo facile e veloce

L’estate non è ancora terminata, per fortuna, e dopo aver visto quali sandali Zalando scegliere per essere al top oggi parliamo delle scarpe più comode, super versatili e perfette per il mare! Le Crocs hanno conquistato un loro posticino nel nostro cuore, complici anche gli infiniti modelli e colori sempre nuovi.

Ecco allora una piccola guida sulla manutenzione di queste scarpe, perché bastano poche accortezze per pulire nel modo giusto e averle sempre al top, estate dopo estate!

Lavatrice si o lavatrice no? Ecco come pulire le Crocs classiche

Il loro materiale è la schiuma Croclite ed è super resistente e longevo, adatto anche per la lavatrice. Lavare le Crocs in lavatrice non è vietato, quindi, a patto che usi un detersivo delicato e neutro. Di sicuro è il modo più veloce, ma non sempre quello più duraturo: per averle splendenti e pulite a lungo meglio lavarle a mano.

Cosa ti serve:

Una bacinella ampia

Detersivo delicato per bucato

Un panno in microfibra

Come farlo:

Riempi una bacinella con acqua fredda (l’acqua calda può deformare le Crocs e rovinarne il materiale).

(l’acqua calda può deformare le Crocs e rovinarne il materiale). Aggiungi il detersivo delicato per bucato e scioglilo bene nell’acqua in modo omogeneo.

per bucato e scioglilo bene nell’acqua in modo omogeneo. Metti in ammollo le tue Crocs e lasciale per 30 minuti .

. Passata mezz’ora togli le Crocs, immergi un panno in microfibra nell’acqua saponata e utilizzalo per rimuovere le macchie rimaste.

nell’acqua saponata e utilizzalo per rimuovere le macchie rimaste. Sciacquale sotto l’acqua fredda e falle asciugare all’aria (meglio non al sole diretto, perché potrebbero restringersi)

Se oltre al modello classico hai anche quello con il pelo, per coccole tutte invernali, non preoccuparti perché il procedimento di lavaggio è lo stesso. Puoi però accelerare l’asciugatura utilizzando il phon.

Se invece possiedi il modello in pelle le cose cambiano! Mai immergere le tue Crocs in pelle nell’acqua: utilizza un panno umido o una spugna di gomma morbida per sfregare delicatamente le macchie, applica esternamente una crema per calzature in pelle e termina con uno spray idrorepellente. Facile, veloce e torneranno come nuove!